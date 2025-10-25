Serviciul Call Center-ul DEER – indisponibil temporar. Canalele digitale de comunicare rămân active.

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) informează utilizatorii că din motive tehnice, serviciul Call Center este în momentan indisponibil. Echipele specializate acționează cu prioritate pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil, astfel încât comunicarea cu utilizatorii să fie restabilită integral, în vederea transmiterii deranjamentelor.

Până la restabilirea funcționalității complete a sistemului, DEER încurajează utilizatorii să acceseze canalele alternative de comunicare, disponibile pe site-ul companiei:

Harta interactivă a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, care oferă în timp real informații despre lucrări programate sau avarii: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/

Asistentul virtual Chat Volt, unde pot fi sesizate deranjamentele și oferă informații privind întreruperile, rapid și ușor.

Formularul online de sesizare a deranjamentelor, prin care pot fi transmise sesizări, solicitări și mesaje direct către echipa DEER➡️ https://www.distributie-energie.ro/deranjamente/

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim tuturor consumatorilor pentru înțelegere și răbdare.