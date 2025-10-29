StarTech, echipa reprezentativă a Colegiului Național „Ioan Slavici”, la XeoTalks 2025 – trei zile de inspirație, învățare și descoperire

Echipa Star Tech, reprezentând Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, a participat la evenimentul XeoTalks 2025 – o experiență de trei zile dedicate inspirației, învățării și descoperirii. Pentru elevii pasionați de robotică, sprijinul constant al Colegiului a fost esențial: școala le oferă nu doar un cadru educațional solid, ci și încurajarea de a transforma pasiunea pentru tehnologie într-un mod de a gândi și de a inova.

XeoTalks 2025, organizat de echipa XEO RO001 a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a reunit 15 echipe din comunitatea de robotică FIRST Tech Challenge (FTC), printre care Rubix (Blaj), Phoenix (Cluj-Napoca), Esentza Robotics (Beclean), StarLight (Pitești), Peppers (Iași), Aces (Cluj-Napoca), 4D Robotics (Pitești), LightBulb (Pitești), DynaByte (Galați), PrimeTech (Cluj-Napoca), IDeaL Electronics (Cugir) și Star B1T0 Robotics (Sebeș). Pe lângă echipele participante, evenimentul a adus împreună speakeri valoroși din domeniile educației, industriei și civic-tech.

Echipa noastră, StarTech, formată din 11 elevi din clasele IX–XI și coordonată de prof. Kabai Timea, a luat parte activ la conferințe, ateliere și activități interactive pe teme actuale: inteligența artificială, leadership, gestionarea emoțiilor în mediul digital, managementul resurselor și proiectarea de algoritmi. Participarea la XeoTalks 2025 a fost pentru elevii StarTech o nouă ocazie de a-și testa cunoștințele, de a învăța din experiența altor echipe și de a-și consolida spiritul de echipă. Colegiul Național „Ioan Slavici” continuă astfel să fie un spațiu care cultivă inovația, curiozitatea și colaborarea.

Ziua 1 – Deschidere și reflecție

Evenimentul a debutat cu festivitatea de deschidere, urmată de conferința „Tu, cu reguli clare”, susținută de psihoterapeutul Crina Gilia. Printr-un dialog sincer și interactiv, am discutat despre reguli, motivație, disciplină, limite, autoritate și chiar despre cum se manifestă lenea. Întrebările directe adresatepublicului: „Ce credeți voi despre…?” sau „Câți dintre voiconsiderați că…?”, au creat o atmosferă vie și plină de sens, care ne-a provocat să reflectăm la perspectivele noastre.

Ziua s-a încheiat cu o plimbare prin cetatea Alba Carolina, un loc plin de istorie și farmec. Printre zidurile vechi și colțurile ascunse, scăldate în lumină, am avut parte de un moment de respiro și admirație, o pauză frumoasă pentru suflet.

Ziua 2 – Inspirație și colaborare

A doua zi a început cu conferința „Hobby-uri și afaceri”susținută de Flavizzio, un tânăr antreprenor care ne-a arătat cum o pasiune, în cazul său, pentru cafea, poate deveni un business de success, o adevărată lecție despre curaj, perseverență și transformarea pasiunii în carieră.

În cadrul Discussion Panel-ului, reprezentanții echipelor participante au discutat despre lucrul în echipă, comunicare, gestionarea timpului și relația cu mentorii, teme esențiale pentrudezvoltarea personală și profesională. Mulțumim liderei noastre, Iasmina Sima, care ne-a reprezentat cu entuziasm și maturitate!

A urmat atelierul „Pasiunea din spatele construcției” cu Gheorghe Achim, unde am învățat despre managementul unei fabrici internaționale, lansarea de produse noi și crearea unui mediu de lucru pozitiv. Am descoperit cum se definesc scopul și obiectivele unui proiect: funcționalitate, calitate, siguranță și software.

În atelierul „Investiții pentru începători” cu Costea Daniel, am explorat principiile educației financiare, cum să luăm decizii inteligente, să economisim și să investim eficient.

După-amiaza ne-a adus o activitate-surpriză: o adevărată vânătoare de comori în cetatea Alba Carolina. Împărțiți în echipe, am rezolvat provocări interactive, acumulând puncte prin creativitate și colaborare. A fost o experiență plină de energie, distracție și spirit de echipă.

Ziua 3 – Curaj, inovație și inspirație

Ultima zi a debutat cu conferința „Curajul de a construi viitorul”, susținută de Sebastian Onac, antreprenor și fost profesor. Povestea sa de viață ne-a emoționat profund. Prin efort și implicare, el a reușit să creeze un centru medical dedicat copiilor născuți prematur, strângând alături de foștii elevi peste 5 milioane de euro din donații și sponsorizări, o veritabilă lecție de curaj și empatie.

În atelierul „Dincolo de algoritm”, coordonat de Andrei Tulbure, am pătruns în universul inteligenței artificiale, de la colectarea datelor la modele AI și infrastructură tehnologică. La final, am prezentat publicului proiectele gândite de echipele participante.

A urmat atelierul „De la idee la realitate” cu Diana Brat, care ne-a introdus în arta marketingului prin povești, cum să creezi emoții și conexiuni autentice, nu doar simple reclame.

În conferința „Investind în tine”, Bogdan Paraschivoi ne-a oferit instrumente practice pentru gestionarea banilor: buget personal, economii, investiții, produse bancare și siguranța financiară. Totul s-a încheiat cu un test Kahoot interactiv, care a îmbinat învățarea cu distracția.

Seara, evenimentul s-a încheiat într-o notă plină de energie șivoie bună, After Party-ul de Halloween! Muzică, dans, networking și multe zâmbete au închis perfect cele trei zile de inspirație și prietenie.

Mulțumiri

Felicitări echipei XEO pentru organizarea impecabilă și pentruatmosfera caldă, în care ne-am simțit cu toții ca într-o mare familie. Mulțumim pentru grijă, pentru implicare și pentruoportunitatea de a învăța și a ne dezvolta.

A fost o experiență de neuitat și abia așteptăm să ne (re)vedem la următoarea ediție!

Impresiile elevilor:

„Pentru mine, XeoTalks 2025 a fost mai mult decât un eveniment, a fost o experiență care m-a făcut să privesc lucrurile cu alți ochi. În doar trei zile, am învățat cât de important este să ai curajul de a te descoperi, să lucrezi în echipă și să te bucuri de fiecare pas, indiferent cât de mic pare. Conferințele, atelierele și momentele petrecute alături de ceilalți participanți mi-au arătat că tehnologia nu înseamnă doar cod și algoritmi, ci poveste, emoție și oameni. Am plecat de acolo cu multe idei, cu energie nouă și cu dorința de a continua să cresc alături de echipa mea și de toți cei care cred în puterea pasiunii.”- Sima Iasmina-Sara

„Câteva zile la XeoTalks 2025 au fost suficiente ca să-mi amintesc cât de important e să crezi în tine și să nu te oprești din a învăța. Am cunoscut oameni extraordinari și am realizat că adevărata inovație începe cu pasiune, curaj și spirit de echipă.”- Zaha Selina-Andreea

„Evenimentul a fost o experienţă plăcută și utilă, desfășurată într-o atmosferă deschisă şi colaborativă. Activitățile şi atelierele, în special cele tehnice, au fost bine organizate și relevante, iar conferinţele au oferit informaţii interesante şi interactive. În ansamblu, a fost o experiență valoroasă, cu impact pozitiv, atât profesional, cât și personal.”- Erdos Ariana

„XeoTalks 2025 a fost o experiență care mi-a adus inspirație, curaj și multe momente de reflecție. Am învățat cât de important este să lucrezi cu pasiune, să asculți, să înveți de la ceilalți și să te bucuri de fiecare pas parcurs. A fost o activitate care mi-a deschis perspective spre a-mi urma și împlini visul.”- Donca Matei-Iustin

„Prezența la eveniment a reprezentat o experiență memorabilă și constructivă, desfășurată într-un mediu prietenos și cooperant. Activitățile bine structurate au îmbinat în mod armonios învățarea cu schimbul de idei. Atelierele și conferințele s-au dovedit a fi captivante, aplicate și interactive. În concluzie, evenimentul a fost un succes, oferind o experiență valoroasă, atât profesional, cât și personal.”- Marghitaș Tudor-Gabriel

Concluzie: Pentru StarTech, participarea la XeoTalks 2025 a însemnat mai mult decât prezența la un eveniment: a fost o continuare a parcursului educațional susținut de Colegiul Național „Ioan Slavici”, care promovează activ pasiunile elevilor. Implicarea constantă a echipei în activități practice, în ateliere și în schimburi de experiență demonstrează că școala investește în dezvoltarea competențelor tehnice și umane ale elevilor — nu doar în competiții, ci în construirea unui viitor profesional și personal solid.