Bărbat, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 4 noiembrie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe Drumul Comunal 4, din localitatea Lalelei au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 59 ani, din localitatea Hodod.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.