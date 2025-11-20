Conducători auto, cercetați pentru comiterea unor infracțiuni la regimul rutier

La data de 19 noiembrie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe raza localitatății Bixad, au oprit un autoturism, condus de o femeie de 31 ani, din localitatea Bixad.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că femeia nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

***

La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe strada Înfrățirii, din orașul Tășnad, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 35 de ani, din Tășnad.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1.01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.