FOTO. Femeie dispărută fără urmă din Țara Oașului. Căutată de poliție

La data de 20 noiembrie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în data de 14 noiembrie a.c, MEDVE MARGARETA BRIGITA în vârstă de 56 de ani, a plecat de la domiciliul său, din localitatea Negrești-Oaș și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,70 cm înălțime, aproximativ 45 kg, ochii căprui, părul șaten.

La momentul plecării era îmbrăcată cu un palton de culoare albastru, fustă de culoare albastră și basma de culoare galbenă.

Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.