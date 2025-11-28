Informare Publică privind Solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor pentru Proiectul Geotermal din Tășnad

Această informare este efectuată de PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂȘNAD, cu sediul în orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, tel: 0261825701, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri un aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea obiectivului: ”Promovarea energiei din surse regenerabile-energie din apă geotermală prin realizarea unui sistem integrat de producere și distribuire a energiei termice în Orașul Tășnad, județul Satu Mare”
Această investiție este nouă, iar în urma procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz, la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări, se pot adresa solicitantului sau la adresa domnului Farcău Adrian-Dănuț, în calitate de Primar al Orașului Tășnad, număr telefon: 0261825701, după data de 29.11.2025.