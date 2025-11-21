MAJORAT. Ariana Munteanu împlinește 18 ani – o zi de lumină pentru familia cunoscutului interpret sătmărean Ghiță Munteanu

O aniversare cu suflet: Ariana pășește în lumea adulților

Astăzi, vineri, 21 noiembrie, Ariana Munteanu, fiica îndrăgitului interpret sătmărean Ghiță Munteanu, marchează un moment unic în viața oricărui tânăr: împlinirea vârstei de 18 ani. O zi în care copilăria se împletește cu începutul maturității și în care întreaga familie trăiește emoții de necuprins în cuvinte.

Mesajul tatălui – Ghiță Munteanu: „Oricât de mare vei deveni, rămâi minunea mea”

Cu un glas încărcat de dragoste și recunoștință, Ghiță Munteanu îi dedică fiicei sale un mesaj profund, așezat direct pe inimă:

„La mulți ani, iubita mea! Astăzi împlinești 18 ani… și nu pot să-ți descriu în cuvinte ce simt. Parcă îmi trece toată viața prin fața ochilor: primul tău zâmbet, primii pași, felul în care mă strângeai de gât și îmi spuneai ‘tati’. Ai crescut frumos, cu un suflet așa cum mi-am dorit să ai, bun, cald și curat. Sunt mândru de tine în fiecare zi și îi mulțumesc lui Dumnezeu că te am.

Îți doresc un drum plin de lumină, să ai parte de oameni buni lângă tine și să nu uiți niciodată cât de mult te iubesc.

Oricât de mare vei deveni, pentru mine rămâi copilul meu, minunea mea, sensul meu.

Te iubesc din tot sufletul, fata lui tata.”

Un tată care, dincolo de cuvinte, transmite tot ce un părinte poate simți când își vede copilul ajuns la vârsta marilor începuturi.

Mesajul mamei – Anabela Munteanu: „Ești dor împlinit și rugăciune ascultată”

Cu aceeași delicatețe și sensibilitate, mama Arianiei, Anabela Munteanu, își așază emoțiile într-o declarație plină de lumină:

„Au trecut 18 ani de când cerul s-a deschis peste noi. Te-ai născut într-o zi sfântă, iar Maicuța Domnului ne-a pus în brațe o minune… pe tine.

De atunci, toată viața noastră e mai luminoasă. Ești dor împlinit, ești rugăciune ascultată, ești inima noastră în mers.

Să-ți fie viața lină, curată și binecuvântată, așa cum a fost clipa în care ai venit pe lume.

Te iubim mult, fata noastră scumpă!”

Un mesaj care poartă în el toată dragostea unei mame pentru fiica ei.

O zi de sărbătoare în familia Munteanu

Majoratul Arianiei este mai mult decât o aniversare. Este o clipă de bilanț și de binecuvântare, o zi în care părinții își văd copilul crescând frumos, iar Ariana primește în dar toată iubirea celor care i-au fost alături.

La ceas de 18 ani, îi rămâne deschis un drum luminos, iar vocea părinților ei – atât de caldă și emoționantă – va rămâne mereu busola care o ghidează.

La mulți ani, Ariana! Să-ți fie viața plină de lumină, împliniri și binecuvântare!