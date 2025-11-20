OPERAȚIUNE. „Ziua Z” a DIICOT și Poliției Române: rețineri și confiscări spectaculoase în Satu Mare și alte județe

În cea mai recentă fază a operațiunii, autoritățile au destructurat rețele de trafic de droguri și distribuție de materiale pornografice cu minori, punând sechestru pe droguri, arme și bunuri de lux



Operațiunea „Ziua Z”, coordonată de DIICOT împreună cu Poliția Română, a generat un nou val de rețineri la nivel național, inclusiv în județul Satu Mare. Anchetatorii au descoperit rețele complexe implicate în trafic de droguri și distribuirea online de materiale pornografice cu minori, în cadrul unor acțiuni care au vizat peste 20 de județe din România.

Val de rețineri la nivel național

Potrivit unui comunicat transmis joi, 20 noiembrie 2025, bilanțul operațiunii include 216 percheziții, 91 de persoane reținute și 22 arestate preventiv. Alte 19 persoane sunt cercetate sub control judiciar, iar instanțele urmează să decidă pentru restul propunerilor de arestare. Operațiunea, demarată în 2018, are ca scop combaterea criminalității organizate transnaționale, inclusiv traficul de persoane și de droguri, criminalitatea informatică și pornografia infantilă.

Descinderi și confiscări în Satu Mare

În județul Satu Mare, anchetatorii au efectuat percheziții într-un dosar ce vizează atât traficul de droguri, cât și distribuția de materiale pornografice cu minori prin rețele peer-to-peer (P2P). Confiscările au fost impresionante:

46 kg de canabis;

2 kg de heroină, cocaină și droguri sintetice;

13 arme (3 letale și 10 neletale), arme albe, grindere și cântare;

Laptopuri, tablete, telefoane și medii de stocare cu mii de ore de înregistrări;

23 de mașini de lux, inclusiv Audi, BMW și Mercedes, puse sub sechestru;

Bijuterii, ceasuri Rolex și sume de bani în lei, euro și alte valute.

Scopul operațiunii „Ziua Z”

Operațiunea a fost lansată ca răspuns ferm la extinderea rețelelor de crimă organizată transnațională. Conform comunicatului IGPR și DIICOT, „Această inițiativă continuă angajamentul ferm al instituţiei noastre în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate”.

Prin această acțiune, autoritățile urmăresc nu doar destructurarea grupărilor, ci și recuperarea prejudiciilor prin confiscarea bunurilor de lux, a drogurilor și a armelor, reducând astfel impactul acțiunilor criminale asupra comunităților din județul Satu Mare și din întreaga țară.