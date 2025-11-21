POZIȚIE FERMĂ! Mircea Govor demontează „alarma falsă”: deputatul PSD acuză manipulări în educație și sănătate

Deputatul PSD de Satu Mare: „Nicio școală nu se închide, niciun copil nu este mutat. Satu Mare nu merită isterii politice”

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a susținut vineri, 21 noiembrie, o amplă conferință de presă în care a abordat două teme majore: scandalul creat artificial în jurul reorganizării unor licee sătmărene și intervențiile politice asupra concursurilor din sistemul de medicină legală. Într-un discurs ferm, presărat cu mesaje directe, nume consemnate clar și acuzații punctuale, parlamentarul a descris acțiunile deputatului Adrian Cozma drept „un mod toxic de a face politică, bazat pe manipulare, minciună și folosirea instituțiilor statului în scop personal”.

„Deputatul alarmă falsă” și scandalul inventat din învățământ

În debutul intervenției sale, Mircea Govor a subliniat că motivul conferinței îl reprezintă necesitatea de a „pune capăt unui scandal inventat politic”, scandal pe care l-a atribuit deputatului liberal Adrian Cozma, pe care l-a numit repetat „deputatul alarmă falsă”.

Acesta ar fi răspândit în ultimele zile, „la foc continuu”, afirmații privind pretinse atacuri asupra învățământului în limba română, desființări de licee, mutări de elevi sau dispariții ale claselor în limba română. Toate aceste declarații au fost catalogate de Govor ca „fantezii electorale”, menite să inflameze opinia publică.

„Nicio școală nu se desființează, niciun copil nu este mutat”

Deputatul PSD a fost categoric:

„Nicio școală românească nu se desființează.”

„Niciun copil nu este mutat dintr-o școală în alta.”

„Nicio clasă nu dispare.”

Reorganizarea despre care s-a vorbit în spațiul public privește exclusiv structura de conducere, fără consecințe asupra elevilor, claselor sau limbilor de predare.

Govor a invocat explicit Legea educației nr. 198/2023, articolul 16 alineatele (11)–(16), precum și Ordinul Ministrului Educației nr. 6.636/2025, documente care prevăd clar condițiile, scopul și procedurile reorganizărilor administrative.

Decizia unei eventuale reorganizări aparține exclusiv Ministerului Educației, nu primăriei, nu Consiliului Local și nici liderilor politici locali.

Liceele funcționează: cifrele reale

Pentru a clarifica situația din municipiul Satu Mare, Govor a prezentat datele oficiale:

Liceul „Constantin Brâncuși” — 512 elevi

Liceul „Elisa Zamfirescu” — 628 elevi

Liceul „Ion I. C. Brătianu” — 565 elevi

Liceul „Unio–Traian Vuia” — 506 elevi

Concluzia sa: toate funcționează legal, niciunul nu este sub pragul de desființare, iar clasa politică nu are motive legale pentru comasare.

„Cine spune contrariul minte. Cine spune contrariul manipulează”, a punctat deputatul PSD.

Miza reală: „două scaune pierdute de PNL”

Govor a acuzat că tensiunile create de Adrian Cozma nu au legătură cu „școala românească”, ci cu pierderea a două posturi de director general.

„Structura actuală înseamnă patru licee cu patru directori numiți politic de PNL. După reorganizare rămân patru licee, dar două funcții de director dispar. Aceasta este miza isteriei deputatului alarmă falsă.”

Govor a mai anunțat că a discutat cu toate părțile implicate și a cerut oficial trimiterea Corpului de Control al Ministerului Educației la Satu Mare: „Cine spune adevărul nu se teme de control.”

Întrebări despre Medicina Legală: „Interes personal mascat în interpelări parlamentare”

A doua parte a conferinței a vizat presupusa implicare a deputatului Adrian Cozma în încercarea de a influența procedurile concursurilor pentru funcția de medic-șef la Serviciul Județean de Medicină Legală Satu Mare.

„Preocupare suspect de insistentă pentru o funcție vizată de propria soție”

Govor a prezentat interpelările parlamentare ale deputatului PNL din 13 și 20 mai 2025, pe care le-a descris drept „solicitări de informații tehnice, exact documentația necesară unui candidat — în acest caz, propria soție”.

Deputatul PSD a precizat:

că Adina Cozma și-a exprimat oficial, în august 2025, intenția de a participa la viitorul concurs pentru postul de medic-șef;

că interpelările și atacurile publice ale soțului ei ar constitui un posibil abuz de funcție, trafic de influență și utilizarea calității oficiale pentru interese personale.

Lanțul de presiuni asupra conducerii medicale

Mircea Govor a criticat atacurile repetate ale lui Adrian Cozma la adresa dr. Paula Mare, director medical al Spitalului Județean, acuzând o „strategie de intimidare” cu scopul de a o forța să demisioneze pentru a favoriza avansarea soției deputatului.

Cazuri controversate din trecut

Deputatul PSD a readus în atenție și alte situații pe care le consideră exemple ale modului în care „PNL înțelege gestionarea instituțiilor statului”, precum cazul administratorului UPU Satu Mare, Cristian Valer Beșeni, cu promovări succesive și atribuții care „au ajuns până la a tunde iarba la câini”.

Govor a acuzat o practică generalizată de numiri pe criterii de rudenie și funcții ocupate politic.

„Instituțiile din Satu Mare nu sunt proprietatea nimănui”

În concluzia conferinței, Mircea Govor a transmis un mesaj tranșant:

„Este momentul să oprim astfel de practici abuzive. Instituțiile nu sunt proprietatea nimănui.”

Acesta a afirmat că ascensiunea deputatului Cozma în PNL reprezintă „un simptom al degradării politice”, arătând că partidul liberal a devenit „nefrecventabil” în județ.

Un mesaj către sătmăreni, de sărbătoare

Conferința s-a încheiat într-o notă calmă, cu un mesaj adresat tuturor locuitorilor județului, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului:

„Le transmit tuturor sătmărenilor gânduri de pace, sănătate și binecuvântare; să ne fie tuturor lumina acestei zile un îndemn la unitate, echilibru și înțelepciune.”