Sportivii din Carei, pregătiți de luptă la Cupa Maramureșului 2025

Baia Mare va fi, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, gazda uneia dintre cele mai așteptate competiții ale finalului de an: Cupa Maramureșului, eveniment ce va reuni atât meciuri de box, cât și de kickbox. Peste 100 de sportivi se vor înfrunta în ring, iar miza este una importantă: cinci centuri puse în joc, alături de un număr consistent de medalii.

Județul Satu Mare va fi reprezentat cu onoare de trei sportivi talentați din Carei: Caragea Saebastian și Kerezsi David, care vor lupta pentru medalii la box, și Avram Noel, care intră în ring pentru mult râvnita Centură a Maramureșului.

Staff-ul echipei va fi format din Nagy Lucian, antrenor principal, și Laurențiu Lăpuște, antrenor secund, ambii încrezători în pregătirea elevilor lor.

„Sportivii noștri sunt gata, atât fizic cât și mental. Au acumulat experiență în ultimele competiții și mă bucură evoluția lor. Mergem la Baia Mare cu determinare și credința că ne putem întoarce cu totul!”, a declarat antrenorul Nagy Lucian.

Cupa Maramureșului se anunță a fi o competiție spectaculoasă, iar sportivii careieni sunt pregătiți să demonstreze că munca și disciplina îi pot urca pe cele mai înalte trepte ale podiumului.