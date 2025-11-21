Târgul de Crăciun din Satu Mare își deschide porțile pe 28 noiembrie: meșterii populari și producătorii locali, în prim-plan

Autenticitatea tradițiilor sătmărene va fi din nou în centrul atenției la ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Satu Mare, care își va deschide oficial porțile pe 28 noiembrie. Vizitatorii vor putea descoperi, în atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă, creațiile a 30 de meșteri populari și producători locali.

Căsuțele acestora vor fi încărcate cu obiecte lucrate manual, decorațiuni, suveniruri și o gamă variată de produse autentice, ideale pentru a inspira alegerea darurilor de Crăciun. Fiecare stand va reflecta tradiția, pasiunea și priceperea artizanilor care păstrează vie moștenirea culturală a zonei.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni, dar și pe turiști, să se bucure de magia sărbătorilor într-un cadru cald și primitor, unde spiritul Crăciunului prinde viață prin produse autentice, culori, emoții și povești.