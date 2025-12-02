ANUNȚ! Primăria Tășnad solicită aviz pentru proiectul de energie geotermală destinat încălzirii orașului

Această informare este efectuată de PRIMĂRIAORAȘULUI TĂȘNAD, cu sediul în orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, tel: 0261825701, ce intenționează să solicite de la AdministrațiaBazinală de Apă Crișuri un aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea obiectivului: ”Promovarea energiei din surse regenerabile-energie din apă geotermală prin realizarea unui sistem integrat de producere și distribuire a energiei termice în Orașul Tășnad, județul Satu Mare”

​Această investiție este nouă, iar în urma procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.

​Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

​Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz, la adresa menționată.

​Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări, se pot adresa solicitantului sau la adresa domnului Farcău Adrian-Dănuț, în calitate de Primar al Orașului Tășnad, număr telefon:0261825701, după data de 29.11.2025.