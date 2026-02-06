Prefectura Satu Mare analizează viitorul învățământului liceal tehnologic și dual

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A COLEGIULUI PREFECTURAL SATU MARE

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat astăzi o ședință extraordinară a Colegiului Prefectural, alături de subprefectul Ioan Tibil, secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle.

Pe ordinea de zi s-a aflat adoptarea unei hotărâri a Colegiului Prefectural pentru constituirea unei Comisii mixte de analiză a sistemului de învățământ liceal filiera tehnologică și tehnologic dual de la nivelul județului Satu Mare.

În baza hotărârii adoptate astăzi, prin ordin al prefectului, se va constitui Comisia Mixtă de analiză a sistemului de învățământ liceal – filiera tehnologică și liceal tehnologic dual, care va cuprinde un reprezentant al Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, în calitate de coordonator, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Biroul Siguranță Școlară, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale.

Comisia Mixtă va coordona activitatea de analiză având în vedere, în principal, următoarele aspecte: analiza integrării pe piața muncii, în ultimii cinci ani, a absolvenților în funcție de domeniul de studiu, gradul de predictibilitate al învățământului liceal tehnologic și tehnologic dual, evaluarea situației actuale, precum și identificarea oportunităților existente la nivel local, în corelare cu cerințele pieței muncii.

„Ne propunem să realizăm o evaluare amplă și riguroasă, care în urma unei analize a gradului de integrare în piața muncii, să ofere o direcție clară și predictibilă pentru dezvoltarea învățământului liceal tehnologic și dual din județul Satu Mare. Este esențial ca acest sistem să devină atractiv pentru tinerii noștri și să fie adaptat nevoilor reale ale angajatorilor și economiei locale. Vom efectua o analiză detaliată, așa cum nu s-a mai realizat până în prezent la nivelul județului nostru, în colaborare cu toate instituțiile implicate, astfel ca începând cu anul școlar 2027-2028 să fundamentăm planurile de școlarizare în acord cu profilele educaționale adaptate realităților actuale, prin decizii eficiente și sustenabile.” – prefect Altfatter Tamás