Amical inedit pentru CSM II Olimpia Satu Mare

CSM Olimpia II Satu Mare a disputat în weekend un meci de pregătire atipic, în care adversarul a fost schimbat la pauză. Formația care evoluează în Liga 4 Elite avut parte de doi adversary într-un singur meci de 90 de minute…

În prima repriză, elevii lui Reszler Zsolt au întâlnit formația CS Juventus Oradea, din Liga 5 Bihor, pe care au învins-o clar, cu 4–1. Pentru sătmăreni au marcat Zohorak Noel, Denis Fodor, Luca Mario Botca și Benjamin Dobie.

După pauză, adversar a fost ACS Vasdu Crișului echipă din Liga 4 Bihor, care s-a impus cu 2–0.

Antrenorul principal, Reszler Zsolt, a analizat prestația echipei sale, subliniind problemele recurente din joc:

„Din păcate, s-a repetat același scenariu: ne-am creat foarte multe ocazii, dar la finalizare nu am fost suficient de preciși și hotărâți. Am ratat situații clare, iar adversarul a fost mult mai eficient și a profitat fără milă de greșelile individuale din defensivă. La acest nivel, astfel de erori sunt imediat sancționate. După numărul ocaziilor create, rezultatul putea fi cu totul altul, însă lipsa de concentrare și disciplină a făcut diferența.”

În clasamentul Ligii 4 Elite, CSM Olimpia II ocupă locul 6, cu 3 victorii, 2 remize și 5 înfrângeri în cele zece meciuri disputate în sezonul de toamnă. Prima partidă oficială din retur este programată în weekend-ul 21–22 martie.

Meci de pregătire

Prima repriză: CS Juventus Oradea – CSM Olimpia II Satu Mare 1–4

Marcatori Olimpia: Zohorak Noel, Denis Fodor, Luca Mario Botca, Benjamin Dobie

Repriza a doua: ACS Vadu Crișului – CSM Olimpia II Satu Mare 2–0

CSM Olimpia II: Vili Bence – Patrik Câmpan, Erik Hrițiu, Lehóczky Ákos, Raul Rebic, Zab Zsombor, Luca Mario Botca, Zohorak Noel, Denis Fodor, Benjamin Dobie, Rareș Coșar.

Au mai jucat: Ricardo Popa – Giorgio Vișovan, Sroth Zoltán, Kugler Máté.