Amical: Victoria Carei-Fortuna Căpleni 6-0!

Echipa de fotbal Victoria Carei a bifat un nou succes categoric în meciurile de pregătire, impunându-se sâmbătă cu scorul de 6-0 (3-0) în fața formației Fortuna Căpleni, din Liga 4, într-un joc amical.

Elevii antrenorului Zsolt Tabi au dominat clar partida și au marcat câte trei goluri în fiecare repriză. Ultima reușită a meciului i-a aparținut lui Răzvan Negreanu, care i-a dedicat golul tatălui său, Radu Negreanu, trecut recent la cele veșnice, într-un moment emoționant.

Victoria continuă astfel seria rezultatelor bune din această iarnă. Weekendul trecut, careienii au învins CSM Olimpia Satu Mare II cu 5-2, iar anterior s-au impus cu 6-1 în fața formației maghiare SLE Nagydobos. În primele două teste de pregătire, însă, au pierdut cu 1-3 atât contra Unirii Tășnad, cât și împotriva Unirii Valea lui Mihai.

Sezonul de primăvară al Ligii 4 Elite va fi reluat în weekendul 21–22 martie, însă Victoria Carei va avea parte de un meci oficial cu o săptămână mai devreme, când va disputa restanța din campionat împotriva Recoltei Dorolț.

Marcatori: Szilágyi Randu (2), Cosmin Berindea, Keizer Richárd, Rareș Nyilvan, Răzvan Negreanu

Victoria Carei: Ritli – Negreanu, Silaghi, B. Nyilvan, Rus, Tempfli, Horváth, R. Nyilvan, Mărneanu, Szilágyi, Berindea Au mai jucat: Fekete, Bococi, Keizer, Petcu, Truscai