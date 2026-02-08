Aur pentru Satu Mare și România, în Noua Zeelandă!

Volei pe nisip

– Beata Vaida și Adrian Pricop, triumf la Mount Maunganui

Performanță deosebită la început de an pentru sportul sătmărean…tocmai în Noua Zeelandă!

Beata Vaida și antrenorul Adrian Pricop, ambii originari din Satu Mare au cucerit trofeul turneului internațional de volei pe nisip, Futures de la Mount Maunganui (Noua Zeelandă). , alături de Francesca Alupei.

Perechea Alupei – Vaida, favorită numărul 3 a competiției, a avut un parcurs perfect, câștigând toate cele cinci meciuri disputate și impunându-se în marea finală în fața favoritelor principale, neo-zeelandezele Shaunna Polley și Olivia MacDonald.

Finala a fost una extrem de spectaculoasă și dramatică. Gazdele au câștigat primul set, scor 21–16, însă româncele au revenit senzațional, adjudecându-și următoarele două seturi, 21–19 și 15–13, pentru o victorie de prestigiu.

Pentru această victorie, româncele au fost recompensate cu 1.000 de dolari și 400 de puncte în clasamentul mondial, puncte extrem de importante în cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

Succesul din Noua Zeelandă vine după o perioadă extrem de solicitantă, marcată de cantonamente și deplasări lungi. Antrenorul Adrian Pricop a explicat amploarea efortului:

„De trei săptămâni suntem în cantonament, mai întâi în Seychelles, apoi am ajuns aici, în Noua Zeelandă. Urmează Australia cu deplasări și turnee la Melbourne și Adelaide, iar în martie vom participa la turneul Challenge din India, după care revenim în Australia, iar în aprilie avem programat Mexicul. Toate aceste deplasări sunt finanțate de COSR. Este un program extrem de dens, dar absolut necesar pentru obiectivele noastre.”

Obiectiv major: calificarea la Campionatul European

Miza principală a sezonului este calificarea la Campionatul European de volei pe nisip, competiție la care România nu a mai fost prezentă.

„Ne mai trebuie două turnee bune, în care să acumulăm câte 300 de puncte, și ne calificăm la Europene. Este un obiectiv extrem de important. În vară trebuie să fim acolo. Ar fi o performanță uriașă pentru voleiul românesc pe nisip”, a subliniat Pricop.

Emoția imnului: „Nu l-am mai auzit de opt ani…”

Dincolo de rezultat, victoria din Noua Zeelandă a avut o puternică încărcătură emoțională:

„Nu mi-a mai cântat imnul de opt ani… Este un sentiment extraordinar. Pentru asta muncim zilnic, pentru aceste momente”, a mărturisit antrenorul sătmărean.