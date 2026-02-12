FRF a stabilit grupele turneului regional al campioanelor județene U19

Federația Română de Fotbal (FRF) a stabilit componența grupelor turneului regional destinat campioanelor județene U19. Campioana județului Satu Mare a fost repartizată în Grupa B a Regiunii Nord-Vest 2, unde se va duela cu reprezentantele județelor Bistrița-Năsăud și Maramureș, pentru un loc în finala regională.

Conform sistemului de desfășurare, campioanele județene vor juca în sistem fiecare cu fiecare, fiecare echipă disputând câte un singur meci cu fiecare adversar, astfel că în fiecare grupă se vor disputa trei partide, care vor decide echipa calificată mai departe. Câștigătoarele celor două grupe vor juca finala regională, iar învingătoarea va cuceri trofeul zonei.

Faza regională se va desfășura în perioada 25 mai – 21 iunie, iar asociațiile județene de fotbal (AJF) trebuie să transmită până la data de 24 mai lista echipelor calificate.

În Grupa A, se vor înfrunta campioanele județelor Sălaj, Bihor și Cluj.

Luptă strânsă pentru titlul județean la U19

Campionatul județean este în plină desfășurare. După nouă etape, Recolta Dorolț conduce clasamentul, având un avans de trei puncte față de Oașul Negrești Oaș

Deținătoarea titlului, Recolta, a dominat competiția în ultimele două sezoane, însă în acest an are un adversar pe măsură. Oașul se menține aproape, astfel că finalul campionatului se anunță extrem de echilibrat și spectaculos.