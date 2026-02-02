Scrimă

Kurtinecz Johanna, lider european la cadete

– Spadasina de la CS Satu Mare domină clasamentul continental

Performanță remarcabilă pentru scrima sătmăreană: Kurtinecz Johanna, sportivă legitimată la CS Satu Mare, ocupă primul loc în clasamentul european la categoria cadeți, pe baza punctajului cumulat obținut în actualul sezon competițional.

Confederația Europeană de Scrimă (EFC) a actualizat în ultimele zile ierarhia continentală, după disputarea etapelor din Circuitul European, iar tânăra spadasină din Satu Mare se află în prezent în fruntea clasamentului. La doar 15 ani, Johanna reușește să domine categoria sportivelor sub 17 ani, acumulând 263 de puncte, un avans considerabil față de următoarea clasată, americanca Vivian Young, care are 192 de puncte.

În sezonul competițional actual, EFC a luat în calcul rezultatele a nouă competiții, iar Kurtinecz Johanna a punctat în cinci dintre acestea, reușind performanțe de top pe plan internațional. Punctajul care o menține în postura de lider european a fost obținut astfel:

78 de puncte pentru medalia de argint cucerită la Napoli,

60 de puncte pentru fiecare dintre medaliile de bronz obținute la Klagenfurt, Copenhaga și Novi Sad,

5 puncte pentru participarea la Campionatul European de anul trecut, desfășurat la Antalya.

Scrima sătmăreană mai bifează o prezență importantă în clasamentul continental, prin Ilyés Jázmin, care ocupă locul 16 în Europa la aceeași categorie. Cele două sportive de la CS Satu Mare sunt, astfel, cele mai bine clasate reprezentante ale României în ierarhia europeană a cadeților.

În perioada următoare, Kurtinecz Johanna își va continua pregătirea la baza olimpică de la Izvorani, sub coordonarea antrenorului Adrian Szilagyi, obiectivul principal fiind Campionatul European de cadeți, programat la finalul lunii februarie. Competiția se va desfășura în acest an la Tbilisi, Georgia, unde sportiva sătmăreană va avea ocazia să confirme statutul de lider european.