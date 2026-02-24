Kurtinecz Johanna, premiată la Europenele de cadeți de la Tbilisi

Școala de scrimă din Satu Mare a fost onorată cu o distincție deosebită la Campionatul European de cadeți desfășurat la Tbilisi. Confederația Europeană de Scrimă (EFC) a premiat-o pe Kurtinecz Johanna, sportiva secției de spadă a CS Satu Mare, pentru câștigarea circuitului european de cadeți din sezonul 2025–2026.

În vârstă de doar 15 ani, Kurtinecz Johanna devine astfel prima sportivă din Satu Mare care obține această prestigioasă recunoaștere continentală, confirmând încă o dată valoarea școlii locale de scrimă.

Performanțele sale remarcabile sunt reflectate și în clasamentul mondial U17, unde ocupă locul 25, cu un total de 20.000 de puncte, poziție care o plasează printre cele mai promițătoare tinere spadasine ale Europei.

Un succes important a fost obținut și de Ștefan Popa, din București, care s-a impus în circuitul european masculin, realizând o performanță istorică pentru România: pentru prima dată, sportivii români au câștigat ambele clasamente europene – feminin și masculin – la spadă într-un singur sezon competițional.

În ultimele două zile ale Campionatului European de la Tbilisi s-au desfășurat întrecerile pe echipe. Formația masculină a României, din care a făcut parte și Mézinger Máté, s-a clasat pe locul 12, în timp ce echipa feminină, având-o în componență pe Kurtinecz Johanna, a încheiat competiția pe poziția a 13-a.