La mulți ani, Ciprian Rebegea!

Unul dintre cei mai activi și respectați arbitri din fotbalul județean sătmărean se află joi, 12 februarie 2026, la ceas aniversar. Este vorba despre Ciprian Rebegea, un nume bine cunoscut pe terenurile din Satu Mare și din întreg județul.

Membru al Comisiei Județene a Arbitrilor (CJA) din cadrul AJF Satu Mare, Ciprian Rebegea s-a remarcat de-a lungul anilor prin seriozitate, profesionalism și echilibru în luarea deciziilor. Prezență constantă la meciurile din competițiile județene, acesta s-a bucurat de respectul jucătorilor, antrenorilor și oficialilor.

Dincolo de activitatea din arbitraj, Ciprian Rebegea a fost implicat activ și în organizarea unor evenimente și activități sportive, contribuind la promovarea mișcării și a spiritului de fair-play în comunitatea sătmăreană. Este cunoscut pentru energia sa, buna dispoziție și deschiderea cu care a tratat fiecare situație, atât pe teren, cât și în afara lui.

La ceas aniversar, colegii de la AJF-CJA Satu Mare, prietenii și redactia SPORT a GNV îi transmitem: La mulți ani!