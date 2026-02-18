Mani Gyenes, mesaj pentru suporteri după accidentul de la Dakar:

„Încă am vedere dublă, dar sper să mă recuperez fără operație”

Motociclistul sătmărean Gyenes Mani Emanuel a transmis un mesaj suporterilor săi, la șase săptămâni după accidentul suferit la Raliul Dakar 2026, în urma căruia a trecut prin mai multe investigații medicale atât în Arabia Saudită, cât și în România.

Accidentul s-a produs în cea de-a treia zi de concurs, atunci când Mani a evaluat greșit traversarea unui sector asfaltat. După o săritură, motocicleta a aterizat nefericit și l-a aruncat din șa, impactul fiind unul puternic. Doi dintre concurenți i-au sărit imediat în ajutor și au chemat echipajele medicale, sportivul pierzând aproape o oră din cauza intervenției.

Lovitura la cap a fost una serioasă, iar în urma impactului, Gyenes a pierdut aproximativ 20 de minute din memorie și s-a confruntat cu probleme de vedere, care i-au afectat ritmul de concurs. În ziua de pauză, sportivul a luat chiar în calcul abandonul.

„Au trecut șase săptămâni de la căzătura suferită la Dakar 2026. M-am lovit destul de tare la cap, am pierdut aproximativ 20 de minute din memorie, iar în urma accidentului am rămas cu vedere dublă”, a declarat pilotul Autonet Motorcycle Team.

În Arabia Saudită,riderul sătmărean a fost supus la două investigații CT, iar după revenirea în țară a efectuat și un examen RMN.

„Din fericire, nu am avut hematom, astfel că din punct de vedere neurologic totul este în regulă”, a precizat Mani.

Problemele de vedere însă persistă și în prezent. Medicii au stabilit că doi mușchi ai ochiului stâng sunt inflamați, iar recuperarea completă este estimată la 4–5 luni.

„Mă simt mult mai bine decât în timpul Dakarului, dar vederea dublă este încă foarte deranjantă și obositoare. Sper să mă recuperez natural și să nu fie nevoie de intervenție chirurgicală”, le-a transmis Gyenes suporterilor săi.

În ciuda accidentului, sportivul sătmărean a reușit să încheie competiția pe locul 4 la categoria Original by Motul și pe poziția 26 în clasamentul general al motocicliștilor, confirmând încă o dată valoarea sa de excepție. El a luat startul în postura de campion en-titre al categoriei.

În această perioadă, Mani se află în repaus și sub supraveghere medicală, după ce și-a transportat motocicleta și echipamentul de competiție din Barcelona. Sportivul privește cu optimism spre noul sezon și speră să revină cât mai curând în competiții.