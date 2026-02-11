O săptămână până la reluarea eșalonului second!

A mai o săptămână până la reluarea sezonului de primăvară din Liga 2. Prima partidă din etapa a 18-a se va juca joi 19 fenruarie și propane duelul pentru play off dintre FC Voluntari și FC Steaua.
Pentru echipa noastră, CSM Olimpia Satu Mare primul test oficial al primăverii va fi unul extrem de complicat: sâmbătă, 21 februarie, ora 11:00, echipa antrenată de Alexandru Botoș va juca în deplasare cu Politehnica Iași, echipă aflată pe locul 10, cu 25 de puncte. Un rezultat pozitiv în Copou ar putea oferi un impuls psihologic uriaș pentru moralul echipei.
Până la reluarea campionatului, CSM Olimpia mai are prohramat un ultimo test, sâmbătă pe terenul echipei Viitorul Arad din liga a 3-a.
Clasamentul arată clar miza uriașă a fiecărei etape. Diferența dintre locul 20, ocupat de Olimpia, și locul 15, ultimul care asigură salvarea directă, este de opt puncte, un ecart recuperabil, însă doar cu o serie de rezultate constante.
Programul complet al etapei a 18-a
Joi, 19 februarie
17:30 – Voluntari vs Steaua Bucureşti
Sâmbătă, 21 februarie
11:00 – Metalul Buzău vs Bacău
11:00 – Gloria Bistrița vs Ceahlăul Piatra Neamţ
11:00 – Slatina vs Câmpulung Muscel 2022
11:00 – Afumaţi vs Dumbrăviţa
11:00 – Politehnica Iaşi vs CSM Olimpia Satu Mare
11:00 – Tunari vs Şelimbăr
11:00 – Reşiţa vs Chindia Târgovişte
12:00 – Dinamo Bucureşti vs Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Duminică, 22 februarie
12:30 – Bihor Oradea vs ASA Tg. Mureş
Marți, 24 februarie
17:30 – Concordia Chiajna vs Corvinul Hunedoara 1921
Clasament – după 17 etape
1.Corvinul Hunedoara 1921 – 43p
2.Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – 36p
3.Bihor Oradea – 35p
4.ASA Tg. Mureş – 33p
5. FC Voluntari – 33p
6. CSM Reşiţa – 32p
7.Chindia Târgovişte – 30p
8.Steaua Bucureşti – 30p
9.Metalul Buzău – 29p
10.Politehnica Iaşi – 25p
11. Concordia Chiajna – 24p
12. Afumaţi – 24p
13.FCM Bacău – 23p
14. CSM Slatina – 22p
15. Ceahlăul Piatra Neamţ – 18p
16. CSC Şelimbăr – 16p
17. Gloria Bistrița – 16p
18.CSC Dumbrăviţa – 15p
19. Dinamo Bucureşti – 12p
20. CSM Olimpia Satu Mare – 10p
21. Câmpulung Muscel 2022 – 9p
22. CS Tunari – 8p