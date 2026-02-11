O săptămână până la reluarea eșalonului second!

A mai o săptămână până la reluarea sezonului de primăvară din Liga 2. Prima partidă din etapa a 18-a se va juca joi 19 fenruarie și propane duelul pentru play off dintre FC Voluntari și FC Steaua.

Pentru echipa noastră, CSM Olimpia Satu Mare primul test oficial al primăverii va fi unul extrem de complicat: sâmbătă, 21 februarie, ora 11:00, echipa antrenată de Alexandru Botoș va juca în deplasare cu Politehnica Iași, echipă aflată pe locul 10, cu 25 de puncte. Un rezultat pozitiv în Copou ar putea oferi un impuls psihologic uriaș pentru moralul echipei.

Până la reluarea campionatului, CSM Olimpia mai are prohramat un ultimo test, sâmbătă pe terenul echipei Viitorul Arad din liga a 3-a.

Clasamentul arată clar miza uriașă a fiecărei etape. Diferența dintre locul 20, ocupat de Olimpia, și locul 15, ultimul care asigură salvarea directă, este de opt puncte, un ecart recuperabil, însă doar cu o serie de rezultate constante.

Programul complet al etapei a 18-a

Joi, 19 februarie

17:30 – Voluntari vs Steaua Bucureşti

Sâmbătă, 21 februarie

11:00 – Metalul Buzău vs Bacău

11:00 – Gloria Bistrița vs Ceahlăul Piatra Neamţ

11:00 – Slatina vs Câmpulung Muscel 2022

11:00 – Afumaţi vs Dumbrăviţa

11:00 – Politehnica Iaşi vs CSM Olimpia Satu Mare

11:00 – Tunari vs Şelimbăr

11:00 – Reşiţa vs Chindia Târgovişte

12:00 – Dinamo Bucureşti vs Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Duminică, 22 februarie

12:30 – Bihor Oradea vs ASA Tg. Mureş

Marți, 24 februarie

17:30 – Concordia Chiajna vs Corvinul Hunedoara 1921

Clasament – după 17 etape

1.Corvinul Hunedoara 1921 – 43p

2.Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – 36p

3.Bihor Oradea – 35p

4.ASA Tg. Mureş – 33p

5. FC Voluntari – 33p

6. CSM Reşiţa – 32p

7.Chindia Târgovişte – 30p

8.Steaua Bucureşti – 30p

9.Metalul Buzău – 29p

10.Politehnica Iaşi – 25p

11. Concordia Chiajna – 24p

12. Afumaţi – 24p

13.FCM Bacău – 23p

14. CSM Slatina – 22p

15. Ceahlăul Piatra Neamţ – 18p

16. CSC Şelimbăr – 16p

17. Gloria Bistrița – 16p

18.CSC Dumbrăviţa – 15p

19. Dinamo Bucureşti – 12p

20. CSM Olimpia Satu Mare – 10p

21. Câmpulung Muscel 2022 – 9p

22. CS Tunari – 8p