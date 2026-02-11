Olimpia MCMXXI, lot completat cu cinci transferuri înaintea reluării campionatului

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare și-a definitivat lotul pentru partea a doua a sezonului din Liga 3, iar obiectivul este cât se poate de clar: evitarea retrogradării, o performanță pe care clubul nu a reușit-o până acum în istoria sa pe a treia scenă a fotbalului românesc.

După încheierea perioadei de transferuri, gruparea voluntarilor olimpiști a mai anunțat cinci achiziții, ajungând astfel la un lot de 21 de jucători pentru reluarea campionatului.

Dintre noile achiziții, patru jucători au experiență de Liga 3, iar doi sunt reveniri la Satu Mare. Este vorba despre mijlocașii Pop Nándor și Emanuel Morar, jucători care revin la liga a 3-a de la Turul Micula, respectiv Oașul Negrești.

Linia mediană este întărită și cu Angel Onea, transferat de la Unirea Tășnad, liderul Seriei a 8-a, un jucător care poate aduce plus de consistență și agresivitate la mijlocul terenului.

În defensivă, SC Olimpia MCMXXI l-a legitimat pe Ionuț Sălăjan, fundaș sosit de la SCM Zalău, ocupanta locului secund în serie, în timp ce compartimentul median este completat de Carlos Madrid, venit de la Someșul Odoreu, din Liga 4 Elite.

Olimpia traversează un sezon extrem de dificil. După 17 etape, bilanțul este modest: 3 victorii, 2 remize și 12 înfrângeri, golaveraj 18–54 și 11 puncte, poziție care o plasează pe penultimul loc, retrogradabil.

Totuși, speranțele echipei preluate din această iarnă de Cristi popa rămân vii, în condițiile în care distanța față de locul 8, ocupat de Unirea Dej, este de doar trei puncte, ceea ce menține deschisă lupta pentru salvare.

În primul joc de pregătire al iernii, Olimpia MCMXXI s-a impus cu 2–1 în fața Someșului Odoreu, iar duminică va disputa un nou amical, pe terenul sintetic al Academiei Partium, contra formației Békéscsaba Előre II din Ungaria.

SC Olimpia MCMXXI se află la al treilea sezon consecutiv în Liga 3, iar în precedentele două ediții a terminat pe locuri retrogradabile, fiind însă reinvitată de FRF să continue în eșalonul trei. Conducerea clubului speră ca, de această dată, echipa să reușească salvarea pe teren, o performanță cu adevărat istorică pentru clubul suporterilor.