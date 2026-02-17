Performanță remarcabilă pentru ENERGY Karate la Campionatul Național Shotokan

Weekendul 14–15 februarie a adus rezultate de excepție pentru sportivii secției de karate ENERGY, care au participat la Campionatul Național de Karate Shotokan, desfășurat la Râmnicu Vâlcea, cea mai importantă competiție de acest gen organizată până acum în România, cu peste 800 de sportivi înscriși din întreaga țară.

Clubul ENERGY a fost reprezentat de 8 sportivi, care au demonstrat determinare, seriozitate și valoare, reușind să urce de mai multe ori pe podium și să confirme munca intensă depusă la antrenamente.

Rezultatele obținute de sportivii ENERGY:

1. Pugner Donca Gerard Alex

• Locul 2 – Shobu Nihon – Vicecampion Național

• Locul 3 – WKF

• Locul 3 – Shobu Ippon

2. Anzik Dominik Zalan

• Locul 3 – WKF

• Locul 3 – Shobu Ippon

3. David Ingrid

• Locul 3 – Shobu Nihon

4. Cadiș Ștefan

• Locul 3 – Shobu Nihon

5. Costin Alma

• Locul 5 – Shobu Nihon

6. Buta Dragoș

• Locul 5 – Shobu Nihon

Aceste rezultate excelente reflectă munca, disciplina și pasiunea pentru karate, dar și dedicarea antrenorului Anzik Arnold, omul din spatele acestei frumoase povești sportive. Prin profesionalism, seriozitate și implicare totală, Arnold reușește să formeze nu doar sportivi competitivi, ci și caractere puternice.

„Sunt mândru de toți sportivii mei. Au luptat exemplar, au dat tot ce au avut mai bun și au reprezentat cu cinste clubul nostru. Aceste medalii sunt rodul muncii de zi cu zi”, a transmis antrenorul Anzik Arnold.

Felicitări tuturor sportivilor și mult succes la competițiile viitoare! ENERGY demonstrează încă o dată că performanța se construiește cu răbdare, seriozitate și pasiune.