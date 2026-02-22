Recolta Dorolț produce surpriza și bate ”amical”, Unirea Tășnad

Surpriză sâmbătă la Dara în ultimul meci amical al iernii pentru Unirea Tășnad.. Liderul Seriei a 8-a din Liga 3 a fost învins cu 3-2 de Recolta Dorolț, formație aflată pe locul secund în Liga 4 Elite. Partida s-a jucat la Dara, în condiții dificile, pe un teren moale care a îngreunat considerabil desfășurarea jocului.Iar echipa care a reușit să-și mențină mai bine echilibrul a reușit să se impună…

Starea precară a suprafeței de joc a influențat decisiv prestația celor două echipe, iar staff-ul tehnic al Unirii a recunoscut că acest aspect și-a pus amprenta asupra evoluției jucătorilor.

Mihai Sabău-Svegler: „Nu am putut exersa aproape nimic din punct de vedere tactic”

Antrenorul principal al formației din Tășnad, Mihai Sabău-Svegler, a căutat explicațiile unui eșec neașteptat și nedorit în ceea c ear fi trebuit să fie o ultimă repetiție înaintea reluăriii sezonului din Liga a 3-a.

„Din păcate, terenul de la Dara nu este încă pregătit pentru meciuri oficiale, iar condițiile meteo din ultimele săptămâni ne-au împiedicat să lucrăm aproape deloc din punct de vedere tactic.”

Tehnicianul a utilizat nu mai puțin de 22 de jucători, dar consideră că eșecul poate avea și un rol pozitiv:

„Sper ca băieții să înțeleagă că orice adversar trebuie tratat cu maximă seriozitate. Este adevărat că nu am reușit să ne exprimăm tactic și că unii jucători s-au menajat pentru a evita accidentările înaintea startului campionatului, însă am primit două goluri din faze fixe, lucru care indică o lipsă clară de concentrare. Până acum, în tot sezonul, nu primisem niciun gol din faze fixe, iar acum am încasat două. Trebuie să fim mult mai atenți. A fost mai degrabă un antrenament cu public, nu o repetiție generală.”

Recolta a condus cu 3-0, Unirea a revenit pe final

Formația din Dorolț a intrat la pauză cu avantaj de două goluri, după reușitele semnate de Adrian Varga și Raul Raț. La reluare, Vincze Dávid a majorat diferența la 3-0, profitând de un contraatac rapid.

În ultimele minute, Robert Băciuț, intrat de pe bancă, a înscris de două ori și a readus speranța în tabăra Unirii, însă revenirea nu a mai putut fi dusă până la capăt, iar partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2.

Urmează debutul oficial în 2026

Recolta Dorolț își va continua pregătirea pentru startul campionatului, programat pe 15 martie, urmând ca în weekendul viitor să întâlnească Oașul Negrești Oaș.

Pentru Unirea, însă, urmează deja un meci oficial: vineri, 28 februarie, în etapa a 18-a din Liga 3, liderul seriei a 8-a va primi, de la ora 14:00, vizita formației Bihorul Beiuș.

După 17 etape, tășnădeni ocupă primul loc, cu 38 de puncte, la egalitate cu SCM Zalău, dar cu un golaveraj superior. Pe locul 3 se află Minaur Baia Mare, cu 37 de puncte. Adversara din etapa următoare, Bihorul Beiuș, este pe poziția a 10-a, cu 13 puncte.

Meci amical

Recolta Dorolț –Unirea Tășnad 3-2 (2-0)

Marcatori: Adrian Varga, Raul Raț, Vincze Dávid / Robert Băciuț (2)

Recolta: Sugár Alex – Raul Apai, Vincze Levente, Raul Ritli, Răzvan Aspru, Gulya Richárd, Sebastian Varga, Mester Nándor, Andrei Varga, Vincze Dávid, Raul Raț.

Au mai jucat: Baraconi Ármin, Gabriel Caba, Lakatos Tibor, Adrian Godja, Banjamin Laver, Kovács Dávid, Cristian Varga, George Filomon.

Antrenor: Sorin Marian.

Unirea: Mihai Traia – Vajda Roland, Csatári Márjk, Alex Negrea, Adrian Ciul, Denis Matei, Stefan Funkenhauser, Jean-Mark Kouadiu, Darius Vultur, Florin Chitaș, Mamourou Sanogo.

Au mai jucat: Raúl Dumitru – Székely Dominik, Tătaru, Enrique Gomez, Kevin Țăran, Darius Wallace, Alin Militaru, Barth Kevin, Emanuel Topan, Matiș, Robert Băciuț.

Antrenor: Mihai Sabău-Svegler.