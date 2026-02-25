Rezultat deosebit pentru Sara Șunea de la LPS Satu Mare, la Campionatul Național

Performanță de excepție pentru șahul sătmărean! Sara Șunea, sportivă legitimată la LPS Satu Mare și Academia de Șah Maramureș, a obținut un rezultat excelent la Campionatul Național de Șah pentru Seniori și Senioare, desfășurat la Timișoara în perioada 13–22 februarie. Deși are doar 14 ani, Sara a reușit să se claseze pe locul 7 în clasamentul general, la egalitate de puncte cu locul 3, devenind totodată cea mai bună junioară sub 20 de ani din competiție.

Timișoara, un important centru al șahului românesc, a găzduit un eveniment de amploare, reunind sportivi de top și personalități marcante ale acestui sport. Prezența unor antrenori emeriti precum Sergiu Grünberg, Cornel Pascălău și Ligia Jicman a oferit un plus de valoare competiției, aceștia fiind omagiați pentru întreaga activitate dedicată șahului. Printre discipolii lor se numără nume sonore precum Alin Berescu, dublu campion național la seniori și mare maestru, Gabriel Grecescu, secretar general al Federației Române de Șah, și Vlad Ardeleanu, președintele Federației, cei care au contribuit decisiv la organizarea impecabilă a acestei competiții.

Turneul feminin s-a remarcat printr-un nivel extrem de ridicat, cu 22 de sportive deținând titluri internaționale. În acest cadru de elită, Sara Șunea a impresionat prin maturitate, concentrare și forță de joc. A întâlnit două mari maestre și patru maestre internaționale, jucătoare obișnuite cu podiumul național și cu prezențe constante în echipa reprezentativă a României. Cu toate acestea, tânăra sătmăreancă a acumulat 6 puncte, demonstrând o gestionare excelentă a timpului, clar reminding că viitorul șahului românesc are un nume promițător.

Victoriile obținute în fața Alessiei Ciolacu, campioană națională în 2021 și 2022, și a Angelei Dragomirescu, campioană a României în 2005 și medaliată în 2025, confirmă valoarea Sarei. Ambele succese au fost obținute în urma unor partide extrem de echilibrate, decise prin lovituri tactice inspirate, semn al unei maturități șahiste ieșite din comun pentru vârsta sa.

Un alt aspect demn de remarcat este forța mentală demonstrată de sportivă: după fiecare înfrângere, Sara a revenit spectaculos, câștigând următoarele trei partide, jucate cu agresivitate, curaj și energie.

Pentru eleva antrenorului Cătălin Ardelean urmează o nouă provocare majoră: Prague International Chess Festival, una dintre cele mai prestigioase competiții din șahul mondial. Invitată ca urmare a câștigării ediției 2025 a grupei „Tinere Speranțe Europene”, Sara va evolua în acest an în grupa Open, alături de 375 de sportivi din 51 de țări.

Performanța sa este rezultatul unei munci susținute, al sprijinului necondiționat al familiei, al implicării Federației Române de Șah, care i-a oferit șansa de a lucra cu antrenori de talie mondială precum RB Ramesh și Dieter Nisipeanu, precum și al pregătirii oferite de Academia de Șah Maramureș, prin Szabo Gergely, și de LPS Satu Mare. Un rol important îl are și David Ilonczai, excelent partener de analiză.

Vești bune vin și din partea șahului feminin sătmărean prin Lorela Ardelean, multiplă medaliată pentru LPS Satu Mare la nivel de juniori. În prezent legitimată la UV Timișoara, unde coordonează secția de șah, Lorela a devenit vicecampioană națională la proba de dezlegări, clasându-se pe locul al doilea, confirmând încă o dată valoarea șahului din județul Satu Mare.

Felicitări, Sara Șunea! Mult succes la Praga!