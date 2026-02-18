Sătmăreanul Adrian Rus, meci mare contra FCSB

Adrian Rus a fost unul dintre cei mai buni jucători ai partidei în care Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB, scor 1-0, în etapa a 27-a din SuperLiga României.

Fundașul central originar din Satu Mare a avut o evoluție solidă, plină de maturitate și siguranță, fiind notat cu 7,6 de specialiștii SofaScore, al doilea cel mai bun calificativ de pe teren, după marcatorul Assad Al-Hamlawi (7,9).

La finalul meciului, Adrian Rus a vorbit despre importanța victoriei și despre dorința sa de a reveni la echipa națională:

„A fost un meci greu, cum sunt toate cu FCSB, dar cred că am arătat maturitate și disciplină. Am fost concentrați din primul până în ultimul minut și am luptat unii pentru alții. Este o victorie importantă, dar rămânem echilibrați. Mai sunt meciuri grele până la final și trebuie să păstrăm aceeași atitudine.

Legat de națională, e cea mai mare mândrie să îmbrac acel tricou. Dacă se va apela la mine, o să dau totul, cum încerc de fiecare dată.”

Victorie mare pentru liderul

SuperLigii

Unicul gol al partidei disputate pe „Ion Oblemenco” a fost marcat de Assad Al-Hamlawi, în minutul 23. Craiova a controlat jocul cu maturitate, iar defensiva, condusă excelent de Adrian Rus, a reușit să țină în șah atacul bucureștenilor.

La polul opus, Juri Cisotti a avut o prestație modestă, fiind schimbat în minutul 80, după un meci sub așteptări.

În urma acestui succes, Universitatea Craiova rămâne lider în SuperLiga, iar în etapa viitoare va juca în deplasare, la Slobozia, cu Unirea, pe 22 februarie.

De remarcat că Adrian Rus a marcat un gol superb în întâlnirea de joia trecută din Cupa României când a deschis scorul în duelul cu FCSB, încheiat laa egalitate, 2-2.