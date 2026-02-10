Sătmăreanul Luca Tincău nu mai continuă cu FC Bihor

FC Bihor Oradea a încheiat perioada de transferuri din această iarnă cu mai multe mutări, atât la capitolul sosiri, cât și la plecări. În ultima zi a mercato-ului, luni, 9 ianuarie 2026, gruparea orădeană s-a despărțit de doi jucători, printre care și sătmăreanul Luca Tincău (24 de ani).

Atacantul format la CSM Olimpia Satu Mare a fost cedat în Liga 3, la Minaur Baia Mare, după un sezon și jumătate petrecut la FC Bihor, perioadă în care a contribuit la promovarea echipei în Liga 2.

În ediția trecută de campionat, Luca Tincău a bifat 16 apariții și a marcat 4 goluri, având un rol important în parcursul care a dus la promovare. În actualul sezon de Liga 2, a fost utilizat în 16 din cele 17 partide, reușind să înscrie două goluri, însă a evoluat mai mult din postura de rezervă, strângând aproximativ 500 de minute pe teren.

Chiar dacă a fost convocat în cantonamentul de iarnă din Turcia al echipei pregătite de Ionel Gane și Dan Lincar, conducerea clubului a decis să îl împrumute pentru a beneficia de mai mult timp de joc.

Luca Tincău a evoluat la FCSB U18, iar în 2021 a ajuns la CSM Olimpia Satu Mare, unde a făcut primii pași importanți în fotbalul mare.

În 2023 a impresionat la Victoria Carei, prestațiile bune aducându-i transferul la CS Mioveni, iar din 2024 a evoluat pentru FC Bihor, cu care a reușit promovarea în Liga 2.

Deși pare un pas în spate , mutarea la Minaur Baia Mare poate reprezenta pentru Tincău moment important în cariera atacantului sătmărean, care își propune să joace constat și revină rapid în prim-planul fotbalului românesc și să ajure pe Minaur Baia Mare să revină în Liga a 2-a.