SC Olimpia MCMXXI continuă cu un lot nou și o victorie la primul amical

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare va continua parcursul în Liga a III-a, după ce vechea și acum noua conducere pare că a reușit să găsească soluții pentru salvarea echipei și reluarea activității.

După retragerea ”sponsorului principal”, Soccer Viza, înainte de finalul sezonului de toamnă, viitorul formației sătmărene a devenit incert. Lipsa finanțării a pus sub semnul întrebării participarea în partea a doua a campionatului, însă implicarea suporterilor și revenirea fostului antrenor Cristian Popa pare se că au readus speranța.

Tehnicianul care a promovat SC Olimpia MCMXXI în Liga a 3-a a preluat din nou echipa și a început pregătirea pentru returul de campionat, care va debuta peste trei săptămâni, beneficiind și de un lot nou, alcătuit în mare parte din jucători tineri.

Șapte transferuri pentru relansarea echipei

Conducerea clubului a anunțat șapte achiziții: Alex Micle (22 ani, de la Turul Micula), Dănuț Ioan Ciorcaș (19 ani, Partium Akademia), Domokos Dominik Kristofor (20 ani, Olimpia VSK Satu Mare), Patryk Pawel Siwiec (25 ani, Turul Micula), Codruț Marian Ciorcaș (19 ani, Partium Akademia), Denis George Batin (24 ani, Turul Micula) și Luca Rareș Feher (22 ani, Turul Micula).

Primul test al iernii a avut loc sâmbătă, pe terenul sintetic al bazei LPS–Dinamo, împotriva formației Someșul Odoreu, din Liga 4 Elite. SC Olimpia MCMXXI s-a impus cu 2–1.

Următorul meci de verificare este programat weekendul viitor, adversară fiind formația maghiară Békéscsaba 1912 Előre, din liga a doua a Ungariei.

Amintim că după 17 etape disputate în actualul sezon de Liga a III-a, SC Olimpia MCMXXI are un bilanț de 3 victorii, 2 remize și 12 înfrângeri, golaveraj 18–54 și 11 puncte, ocupând penultima poziție, aflată în zona retrogradării. Distanța față de locul 8, ocupat de Unirea Dej, este însă de doar trei puncte, ceea ce menține șansele de salvare.

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – Someșul Odoreu 2–1

Lotul SC Olimpia MCMXXI:

Portari: Patryk Siwiec, Bukova Gábriel

Fundași: Dănuț Ciorcaș, Denis Batin, Luca Estan, Luca Feher, Jakob Larson

Mijlocași: Codruț Ciorcaș, Alex Micle, Ruben Bodea, Lusien Contra, Cezar Oros, Tyreese Maes, Tomas Duenes Gonzalez, Hajdo Roland, Alessandro Mihoc

Atacant: Tiago Chira

foto: plastilina foto