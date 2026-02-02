Spadasinul Teodor Gurza, medalie de bronz la Balatonfüred

Scrimă

Un rezultat deosebit a fost obținut de spadasinul Teodor Gurza, legitimat la CS Satu Mare, care a cucerit medalia de bronz în cadrul celei de-a treia etape a Circuitului „Kulcsár Győző”, competiție desfășurată în week end la Balatonfüred și considerată una dintre cele mai prestigioase întreceri internaționale pentru tinerii scrimeri.

Sâmbătă au avut loc întrecerile categoriei U14, unde, în concursul masculin, nu mai puțin de 107 sportivi s-au aflat la start. Spadasinul sătmărean a avut o evoluție excelentă încă din faza grupelor, pe care a încheiat-o cu cinci victorii și o singură înfrângere, calificându-se cu încredere pe tabloul principal.

Parcursul său remarcabil a continuat în fazele eliminatorii, iar în optimile de finală, Teodor Gurza a reușit una dintre marile surprize ale competiției, eliminând principalul favorit, Papp Mátyás (OVSE – Jövő Záloga), cu scorul de 10–5. Drumul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins după un duel intens și echilibrat de Nagy Levente (OVSE – Jövő Záloga), scor 15–12, clasându-se astfel pe locul al treilea și intrând în posesia medaliei de bronz.

La aceeași categorie de vârstă, CS Satu Mare a mai fost reprezentat de Haller Márk, clasat pe locul 37, și Magyar Zalán, ocupantul poziției a 57-a, în timp ce Lieb Márk, Ștefan Boghișan și Mihai Iftimovici au participat, de asemenea, la competiție.

Rezultate promițătoare s-au înregistrat și în concursul feminin U14, unde, într-un tablou de 92 de sportive, Nectaria Zoicaș s-a clasat pe locul 10, iar Octavia Pop pe locul 11, ratând la limită accederea pe podium. Totodată, Tankóczi Fruzsina a ocupat locul 33, Iustina Ardelean s-a clasat pe poziția a 35-a, iar Bélteki Emília pe locul 54.

Școala de scrimă sătmăreană a fost prezentă și la categoria U11 masculin, unde, după disputarea a trei tururi de grupe, clasamentul final i-a consemnat pe Nagy Hunor pe locul 18, Cristian Big pe locul 30 și Smutku Dávid pe poziția a 38-a, într-o competiție cu 57 de participanți.