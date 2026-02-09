Studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în practică la Detașamentul de Pompieri Satu Mare

Începând de luni și până la data de 06.03, Handrău Vlad, student în anul I, și Torok Mircea, student în anul IV, din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, vor desfășura stagiul de practică profesională la Detașamentul de Pompieri Satu Mare.

Pe parcursul perioadei de practică, cei doi studenți vor participa la activități specifice structurilor operative de intervenție, având posibilitatea de a-și consolida cunoștințele teoretice prin aplicarea acestora în situații reale. Activitățile vor include familiarizarea cu organizarea și funcționarea subunității, utilizarea echipamentelor și tehnicii de intervenție, precum și implicarea în misiuni de stingere a incendiilor, acordare a primului ajutor calificat și intervenții în situații de urgență.

Această perioadă de pregătire practică contribuie la formarea profesională a viitorilor ofițeri pompieri, oferindu-le experiență directă în teren și sprijinind dezvoltarea competențelor necesare gestionării eficiente a situațiilor de urgență.