TRAGEDIE Accident grav în Țara Oașușlui: un bărbat prins sub un tractor a decedat

Pompierii și SMURD au intervenit pentru salvarea victimei, însă bărbatul a fost declarat decedat la fața locului

În data de 5 februarie, în jurul orei 17:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență SOMEȘ Satu Mare a fost alertat cu privire la producerea unui accident grav în localitatea Vama, unde un utilaj agricol s-a răsturnat peste o persoană, existând suspiciunea că aceasta ar fi decedată.

Intervenția echipajelor de urgență

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Negrești-Oaș, cu o autospecială de descarcerare, și un echipaj SMURD, pentru acordarea primului ajutor și efectuarea operațiunilor de salvare.

Victima și operațiunile de salvare

La sosirea echipajelor, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, se afla prinsă sub tractor. Din păcate, în urma evaluării medicale, bărbatul a fost declarat decedat.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei de sub utilaj, iar cazul a fost preluat de organele abilitate, care urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii tragediei.