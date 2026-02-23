URGENȚE. Aproape 465 de pacienți în doar trei zile la UPU Satu Mare: peste 90 de cazuri critice

Presiune constantă pe Unitatea de Primire Urgențe la final de săptămână

Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a înregistrat, la sfârșitul săptămânii trecute, un nou val de prezentări, confirmând presiunea constantă asupra sistemului medical de urgență.

În intervalul 20 februarie 2026, ora 07:00 – 23 februarie 2026, ora 07:00, nu mai puțin de 463 de persoane s-au prezentat la UPU, acuzând diverse afecțiuni și probleme medicale.

Zeci de cazuri critice și sute de urgențe

Potrivit datelor oficiale, dintre cele 463 de prezentări:

91 de pacienți au fost încadrați la categoria cazuri critice

294 au reprezentat urgențe medicale

78 au fost clasificate drept non-urgențe

Cifrele reflectă un flux continuu de solicitări, care presupune triaj rapid, decizii medicale imediate și intervenții adaptate fiecărei situații în parte.

127 de pacienți au necesitat internare

În urma evaluărilor realizate de personalul medical, 127 dintre pacienți au fost internați pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Restul persoanelor au primit îngrijiri medicale în regim de urgență și recomandări pentru monitorizare sau tratament la domiciliu.

Presiune pe sistem, efort susținut al cadrelor medicale

Volumul ridicat de prezentări într-un interval de doar trei zile evidențiază solicitarea intensă a echipelor medicale din cadrul UPU Satu Mare, care gestionează permanent cazuri cu grade diferite de gravitate.

Reprezentanții unității medicale reamintesc importanța apelării responsabile la serviciile de urgență, astfel încât resursele disponibile să poată fi direcționate cu prioritate către cazurile cu adevărat critice.