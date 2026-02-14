Victorie clară , la Arad, în ultimul test ! Viitorul- CSM Olimpia Satu Mare 0-3

CSM Olimpia Satu Mare a încheiat perioada de pregătire de iarnă cu o victorie convingătoare. Sâmbătă dimineața, într-un joc amical disputat în deplasare, la Zăbrani (județul Arad), echipa sătmăreană s-a impus cu scorul de 3–0 în fața formației Viitorul Arad, din Liga a III-a.

Antrenorul Alexandru Botoș „Piri” a oferit minute unui lot extins, utilizând nu mai puțin de 19 jucători. Printre cei reveniți după accidentări s-au numărat Adrian Pop, Vida Krisztopher și Marius Hosu, toți reintrați în programul echipei.

Prima repriză a fost una echilibrată, fără goluri, însă după pauză diferența de valoare dintre cele două echipe s-a conturat clar. Mickael Panos a deschis scorul în minutul 50, transformând spectaculos o lovitură liberă. După un sfert de oră, avantajul a fost dublat în urma unei faze fixe: Adrian Pop a centrat precis, iar David Stăiculescu a marcat cu o lovitură de cap din apropiere. Scorul final a fost stabilit de noul venit Raji Ayomide, care a încheiat un contraatac rapid cu un șut frumos de la aproximativ 17 metri.

Declarația antrenorului Alexandru Botoș

„Consider că a fost o repetiție generală reușită. Am încercat mai multe variante tactice, atât la nivel colectiv, cât și pe compartimente, iar lucrurile au funcționat bine. Desigur, un meci de pregătire nu se compară cu intensitatea unuia oficial.

Mă bucur că am încheiat partida fără accidentări și sper ca în cursul săptămânii să mai revină câțiva jucători. Evoluția tinerilor este încurajatoare: sunt disciplinați, învață repede și oferă un randament tot mai bun. Așteptăm startul campionatului, iar obiectivul rămâne menținerea în Liga a II-a.”

În această iarnă, CSM Olimpia a disputat opt partide amicale, bilanțul fiind de șase victorii și două remize.

Reluarea campionatului Ligii a II-a este programată pentru 21 februarie, când formația sătmăreană va evolua în deplasare, la Iași, împotriva echipei Politehnica Iași, ocupanta locului 10 în clasament. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00.

Alexandru Botoș speră ca până atunci să mai recupereze câțiva jucători accidentați, însă Zsiga Ervin, Cosmin Zamfir și Sergej Grubac vor lipsi, cel mai probabil, și de la această confruntare.

MECI AMICAL

Viitorul Arad – CSM Olimpia Satu Mare 0–3 (0–0)

Marcatori: Panos (50’), Stăiculescu (75’), Ayomide (88’)

CSM Olimpia: Dorian Răilean (60’ Karácsony Márk) – Amine Ghazoini (60’ Dorian Todoran), David Stăiculescu, Nestorly Lumbu, Cătălin Oanea (46’ Paul Copaci), Mickael Panos (60’ Raji Ayomide), Mircea Donca (60’ Adrian Pop), Denis Toma (60’ Zab Zsombor), Vida Krisztopher (60’ Alin Văsălie), Albert Hofman, Gheorghe Carpa (46’ Marius Hosu)