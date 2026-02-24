Victorie de morat pentru junioarele de la KKS Cămin

Echipa de junioare II a clubului KKS Cămin a obținut o victorie extrem de importantă în etapa a 13-a a sezonului regulat, impunându-se pe teren propriu, la Căpleni, cu 33–25 (18–9) în fața formației ACS Viitorul Cluj-Napoca, ocupanta locului trei în clasament și echipă care are în componență mai multe jucătoare selecționate la loturile naționale de vârstă.

Formația sătmăreană a început timid, scorul fiind strâns până în minutul 12 (5–4). Din acel moment însă, fetele de la KKS au crescut ritmul, reușind un parțial impresionant de 10–1 care le-a permis să se desprindă decisiv. În doar opt minute, diferența a ajuns la zece goluri (15–5), iar la pauză avantajul era de nouă goluri: 18–9.

În repriza secundă, echipa clujeană a încercat să revină în joc și a redus diferența la patru goluri (21–16), însă KKS Cămin a gestionat foarte bine momentul. A urmat un nou joc ofensiv excelent care a refăcut ecartul la zece goluri (27–17), iar finalul de meci nu a mai pus sub semnul întrebării victoria gazdelor.

Scor final: 33–25 pentru Kálmándi Kézisuli, care ajunge astfel la a șaptea victorie a sezonului și se apropie la doar două puncte de Viitorul Cluj-Napoca în clasament.

În etapa a 14-a, programată duminică, KKS va evolua în deplasare, pe terenul echipei AHC Valeria Motogna Zalău, ocupanta locului 7.

Junioare II, Grupa H – Etapa a 13-a

KKS Cămin – ACS Viitorul Cluj-Napoca 33–25 (18–9)

KKS Cămin: Heinrich Kinga, Menninger Dorka (5 goluri), Tempfli Jázmin, Bertus Blanka Júlia (6), Nagy Viktória (3), Nagy Petra Rita (1), Szilágyi Réka (5), Demeter Eszter, Bartha Hanna (2), Szénási Nikolett Adrien, Menninger Emilia (11), Schwartzkopf Renáta Kinga, Pink Regina, Budai Krisztina, Gall Melinda Klára.