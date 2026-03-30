Accident grav în județ . Două femei au ajuns la spital

La data de 28 martie a.c., la ora 15:44, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 19F intersecție cu Drumul Județean 195, din localitatea Medieșu Aurit.

Din primele cercetări la fața locului, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 42 de ani, din localitatea Medieșu Aurit, în timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Județean 195, la intersecție cu Drumul Național 19F, nu ar fi respectat semnificația indicatorului “STOP”. Aceasta ar fi pătruns în intersecție, intrând în coliziune cu un autoturism care tracta o remorcă, condus de un bărbat de 29 de ani, din județul Maramureș, în urma impactului, acesta răsturnându-se în afara părții carosabile.

În urma accidentului rutier, conducătoarea auto și o tânără de 24 de ani, pasageră în autoturismul bărbatului, au suferit vătămări corporale. Ambele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.