ACCIDENT Mașină răsturnată la Odoreu după impact cu o dubă: nimeni nu a fost rănit

Incident rutier în intersecția cu Griviței, în proximitatea centrului localității

Un accident rutier a avut loc în Odoreu, în intersecția cu strada Griviței, aproape de centrul localității. Conform primelor informații, o mașină s-a răsturnat și a ajuns peste un gard, pătrunzând în curtea unui gospodar.

Impactul a fost între o dubă și autoturismul răsturnat, cel mai probabil din cauza neacordării de prioritate.

Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime.

Stirea este în curs de actualizare, urmând ca autoritățile să clarifice toate circumstanțele producerii accidentului.