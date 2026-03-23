Accident rutier în județ –un autocamion răsturnat în șanț

Luni, 23 martie, în jurul orei 11:45, dispeceratul ISU SATU MARE a fost alertat cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Cig, pe strada Principală, unde un autocamion s-a răsturnat în șanț.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență forțe și mijloace din cadrul Punctului de Lucru Tășnad, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor SMURD, încadrate cu un total de 7 cadre militare.





De asemenea, la intervenție a fost direcționat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.





În urma evaluării situației, s-a constatat că există o singură victimă, respectiv șoferul autocamionului, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani. Acesta s-a autoevacuat din vehicul, fiind conștient și cooperant la momentul preluării de către echipajele medicale.





Circulația rutieră în zonă este afectată, desfășurându-se pe o singură bandă de mers.





Victima va fi transportată la o unitate medicală pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor de specialitate.





Echipajele de pompieri rămân la fața locului pentru asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situației.