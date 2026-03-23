Locale 23.03.2026 13:31
Accident rutier în județ –un autocamion răsturnat în șanț
Luni, 23 martie, în jurul orei 11:45, dispeceratul ISU SATU MARE a fost alertat cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Cig, pe strada Principală, unde un autocamion s-a răsturnat în șanț.
La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență forțe și mijloace din cadrul Punctului de Lucru Tășnad, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor SMURD, încadrate cu un total de 7 cadre militare. 

De asemenea, la intervenție a fost direcționat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma evaluării situației, s-a constatat că există o singură victimă, respectiv șoferul autocamionului, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani. Acesta s-a autoevacuat din vehicul, fiind conștient și cooperant la momentul preluării de către echipajele medicale.

Circulația rutieră în zonă este afectată, desfășurându-se pe o singură bandă de mers.

Victima va fi transportată la o unitate medicală pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor de specialitate.

Echipajele de pompieri rămân la fața locului pentru asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situației.
Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble