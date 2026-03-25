Asociațiile intercomunitare au stabilit direcțiile de dezvoltare, de la infrastructură și mediu până la proiecte cu finanțare europeană





Decizii importante pentru dezvoltarea județului Satu Mare au fost adoptate în cadrul reuniunilor Adunărilor Generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Reprezentanții administrațiilor locale au aprobat bugete, programe de investiții și proiecte cu finanțare externă, conturând prioritățile pentru anul 2026.

Buget și proiecte pentru 2026

În cadrul Adunării Generale a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare au fost aprobate rapoartele și situațiile financiare aferente anului 2025, precum și bugetul și programele pentru 2026.

Totodată, au fost validate două proiecte cu finanțare externă – „Bridge2EastCE” și „ProfiSchoolUp”, inclusiv asigurarea cofinanțării necesare implementării acestora.

Un alt punct de interes l-a reprezentat prezentarea proiectului „SPONGECITY” din orașul Livada, unde a fost amenajată o grădină de ploaie destinată colectării și absorbției apei în sol, contribuind la reducerea riscului de inundații și la îmbunătățirea spațiului urban.

Extinderea serviciilor de apă și canalizare

În cadrul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru apă și apă uzată Satu Mare au fost aprobate aderările comunelor Hodod și Acâș.

De asemenea, membrii asociației au votat bugetul pentru anul 2026, consolidând astfel planurile de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și canalizare la nivel județean.

Decizii pentru managementul deșeurilor

În ceea ce privește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru managementul deșeurilor Satu Mare, Adunarea Generală a decis demararea procedurii de selecție a administratorilor operatorului regional de salubrizare.

Totodată, au fost aprobate măsuri de modernizare a modului de lucru, precum organizarea ședințelor în format online și introducerea votului prin corespondență.

Direcții de dezvoltare pentru comunități

Hotărârile adoptate reflectă preocuparea autorităților locale pentru dezvoltarea sustenabilă a județului, prin investiții în infrastructură, protecția mediului și atragerea de fonduri externe.

Aceste inițiative contribuie la creșterea calității vieții pentru locuitorii din Satu Mare și la modernizarea serviciilor publice la nivel local.

