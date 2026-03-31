Prefectul Altfatter Tamás a condus ședința în care au fost adoptate documentele ce vor fi înaintate Comisiei Centrale de Rechiziții





Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat astăzi ședința Comisiei Mixte de Rechiziții, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public. La întâlnire au participat lt.col. Bujor-Iulian Raț, secretarul comisiei și șef al Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Satu Mare, alături de ceilalți membri ai comisiei.

Ordinea de zi a ședinței

Principalele puncte discutate în cadrul reuniunii au fost:

Aprobarea proiectului Planului de rechiziții a județului Satu Mare pe anul 2026; Prezentarea situației cu deficitele și excedentele de bunuri rechiziționabile; Activitatea desfășurată de Centrul Militar Județean Satu Mare în domeniul rechizițiilor în anul 2025.

Hotărâri adoptate

Comisia Mixtă de Rechiziții a aprobat, cu unanimitate de voturi, două documente esențiale care vor fi înaintate Comisiei Centrale de Rechiziții. Deciziile luate în cadrul ședinței asigură pregătirea județului pentru situații excepționale în care poate fi necesară cedarea temporară a unor bunuri și prestarea de servicii de către agenți economici, instituții publice sau alte persoane juridice și fizice.

Rolul rechizițiilor în interes public

Rechiziția de bunuri și prestarea serviciilor reprezintă o măsură excepțională prin care autoritățile publice pot solicita cedarea temporară a bunurilor mobile sau imobile. Aceste bunuri sunt folosite pentru nevoile forțelor destinate apărării naționale sau ale autorităților publice în situații precum:

declararea mobilizării parțiale sau totale a forțelor armate;

instituirea stării de război, a stării de asediu sau de urgență;

prevenirea și gestionarea dezastrelor sau a efectelor acestora.

Astfel, rechizițiile reprezintă un instrument legal și strategic de siguranță și protecție publică, utilizat doar în condiții speciale și reglementat de Legea 132/1997.