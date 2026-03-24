Digitalizarea serviciilor publice prinde contur, iar tot mai mulți sătmăreni aleg documentele moderne

Municipiul Satu Mare face pași concreți în direcția digitalizării administrației, după ce, din iunie 2025 și până în prezent, au fost emise peste 10.000 de cărți electronice de identitate prin Direcția de Evidență a Persoanelor Satu Mare.

Viceprimarul Raul Băbțan a subliniat că acest volum reflectă interesul crescut al cetățenilor pentru servicii moderne și eficiente, dar și progresul realizat la nivel local în implementarea soluțiilor digitale.

Servicii mai rapide și mai eficiente

Potrivit viceprimarului, activitatea direcției este coordonată în baza atribuțiilor stabilite de primarul Gábor Kereskényi, iar obiectivul principal rămâne îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Autoritățile urmăresc optimizarea programărilor, reducerea timpilor de așteptare și simplificarea procedurilor, astfel încât interacțiunea la ghișeu să fie cât mai rapidă și eficientă.

Document modern, acces la servicii digitale

Cartea electronică de identitate reprezintă un pas important către digitalizare, incluzând cip electronic și date biometrice. În perspectivă, acest document va permite accesul la servicii de e-guvernare și utilizarea semnăturii electronice.

La nivel național, numărul documentelor emise a depășit deja pragul de 1,5 milioane, iar municipiul Satu Mare contribuie activ la acest proces.

Costuri și procedură de eliberare

Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, în timp ce pentru copiii sub această vârstă costul este de 70 de lei. Eliberarea documentului se face pe bază de programare la Direcția de Evidență a Persoanelor.

Autoritățile locale transmit că vor continua implementarea unor măsuri concrete pentru o administrație mai eficientă, mai rapidă și mai apropiată de cetățeni.