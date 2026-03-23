Sute de persoane au luat cu asalt ghișeele încă de la primele ore ale dimineții





A fost aglomerație greu de gestionat luni dimineață la Direcția de Taxe și Impozite Locale Satu Mare, unde sute de sătmăreni s-au prezentat pentru a-și achita taxele și impozitele locale. Interesul ridicat este generat de dorința contribuabililor de a beneficia de bonificația de 10% acordată pentru plata integrală până la finalul lunii martie.

Rânduri până în stradă

Încă de la deschiderea ghișeelor, oamenii au format cozi impresionante, care s-au întins până în afara clădirii, pe trotuar. Fluxul mare de contribuabili a dus la timpi de așteptare ridicați, iar atmosfera a fost una agitată pe parcursul întregii dimineți.

Situația nu a fost diferită nici la casieriile alternative, inclusiv cele de la etajul patru al Magazinul Someșul, unde, de asemenea, s-a înregistrat un număr mare de persoane venite să își achite obligațiile fiscale.

Aglomerarea ar putea continua

Potrivit estimărilor, această mobilizare masivă a contribuabililor va continua și în zilele următoare, pe măsură ce termenul-limită pentru acordarea reducerii se apropie. Finalul lunii martie este considerat perioada de vârf pentru încasări, când tot mai mulți sătmăreni aleg să plătească anticipat pentru a beneficia de reducere.