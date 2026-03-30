Doar 64,15% dintre elevi au promovat probele, în timp ce matematica rămâne punctul slab



Rezultatele simulării examenului de Evaluare Națională 2026 ridică semne de întrebare serioase în județul Satu Mare. Deși procentul de promovare este ușor în creștere față de anul trecut, nivelul general rămâne unul îngrijorător, mai ales în cazul disciplinei matematică.

Participare și rezultate generale

Simularea s-a desfășurat în perioada 16–18 martie 2026, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, elevii susținând probe scrise la Limba și literatura română, Matematică și Limba și literatura maternă.

La nivelul județului Satu Mare, rata cumulată de promovare a fost de 64,15%, în creștere față de 62,77% înregistrată în martie 2025. Din cei 2.452 de candidați prezenți (dintr-un total de 2.744 înscriși), 1.573 au obținut medii de promovare.

Româna, în ușoară revenire

La proba de Limba și literatura română, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 61,99%, în creștere semnificativă față de anul trecut, când s-a înregistrat un procent de 54,66%.

Acest rezultat indică o îmbunătățire a nivelului de pregătire la această disciplină, însă rămâne loc pentru progres.

Matematica, în scădere

Cea mai mare problemă rămâne matematica, unde doar 59,24% dintre elevi au obținut note de trecere. Mai mult, rezultatul este în scădere față de martie 2025, când procentul era de 64,50%.

Aceste date confirmă dificultățile persistente ale elevilor la această disciplină, evidențiind necesitatea unor măsuri suplimentare de sprijin și pregătire.

Rezultate bune la limba maternă

Singura probă cu rezultate constant bune rămâne Limba și literatura maternă, unde 82,70% dintre elevi au obținut note peste 5, procent ușor mai mare față de anul trecut (81,90%).

Semnal de alarmă pentru sistemul educațional

Deși simularea are rolul de a pregăti elevii pentru examenul final, rezultatele din acest an arată că există încă lacune importante în pregătirea acestora. Diferențele între discipline și procentul relativ scăzut de promovare subliniază necesitatea unor intervenții rapide din partea cadrelor didactice și a autorităților educaționale.

Simularea rămâne un instrument esențial pentru evaluarea nivelului de pregătire, însă cifrele din acest an transmit un mesaj clar: este nevoie de mai multă implicare pentru a evita rezultate slabe la examenul din vară.