Săptămâna 16–22 martie 2026 aduce o evoluție îngrijorătoare a infecțiilor respiratorii acute și pneumoniilor la nivelul județului Satu Mare. În total, au fost raportate 1894 de cazuri, în timp ce numărul persoanelor vaccinate antigripal din grupele de risc a ajuns la 14.677. De remarcat, în aceeași perioadă, nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19.

Evoluția cazurilor pe grupe de vârstă

Conform raportărilor medicilor de familie, în rândul copiilor cu vârsta între 0 și 1 an s-au înregistrat 58 de cazuri de infecții respiratorii acute, 13 cazuri de pneumonie și 9 cazuri de gripă. Copiii între 2 și 4 ani au avut 161 de infecții respiratorii acute, 24 de pneumonii și 15 cazuri de gripă. La grupa 5–14 ani, numărul cazurilor a fost cel mai ridicat pentru IACRS și gripă, cu 384 și respectiv 25 de cazuri, în timp ce pneumoniile au fost 25. În rândul adulților între 15 și 49 de ani au fost raportate 294 de infecții respiratorii acute, 67 de pneumonii și 14 cazuri de gripă. Persoanele cu vârste între 50 și 64 de ani au înregistrat 256 de infecții respiratorii acute, 131 de pneumonii și 11 cazuri de gripă, iar cei peste 65 de ani au avut 224 de infecții respiratorii acute, 169 de pneumonii și 14 cazuri de gripă. Ratele de incidență cele mai crescute pentru IACRS s-au înregistrat la grupa de vârstă 5–14 ani, pentru pneumonii la grupa peste 65 de ani, iar pentru gripă la grupa 5–14 ani.

Măsuri recomandate pentru prevenție și limitarea îmbolnăvirilor

La nivelul unităților sanitare cu paturi, autoritățile recomandă triajul epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, izolarea voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptome respiratorii și purtarea echipamentului de protecție adecvat, inclusiv măști, mănuși și halate. Se recomandă menținerea stocurilor de antivirale, asigurarea terapiei antivirale specifice pacienților cu tablou clinic compatibil, vaccinarea antigripală a personalului și refacerea stocurilor de antiseptice și echipamente de protecție.

Angajatorii din toate sectoarele sunt sfătuiți să evite aglomerările, să asigure aerisirea periodică a spațiilor de lucru, să efectueze triaj epidemiologic și să încurajeze vaccinarea antigripală a angajaților. În unitățile de învățământ, se recomandă izolarea voluntară a personalului simptomatic și vaccinarea antigripală a acestuia, în timp ce pentru colectivele de preșcolari și școlari, părinții trebuie informați cu privire la simptomele infecțiilor respiratorii și trebuie recomandată izolarea la domiciliu a copiilor simptomatici. Se recomandă, de asemenea, triajul observațional zilnic, igienizarea mâinilor și a suprafețelor, aerisirea sălilor de clasă și folosirea batistei de unică folosință. Vaccinarea antigripală este încurajată, mai ales pentru copiii cu afecțiuni cronice.

Pentru populația generală, autoritățile recomandă consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii, purtarea măștii de protecție în comunitate pentru cei simptomatici, respectarea etichetei tusei și strănutului, menținerea igienei mâinilor, evitarea aglomerărilor și continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele cu risc crescut, cum ar fi vârstnicii, gravidele sau persoanele cu afecțiuni cronice respiratorii și cardiace.