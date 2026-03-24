Pompierii și echipele companiei de distribuție a gazelor intervin pentru prevenirea unui dezastru în cartierul sătmărean



Marți, 24 martie, locuitorii din blocurile cartierului Micro 16 din municipiul Satu Mare au trăit momente de panică după ce au simțit un miros intens de gaz. Alerta a mobilizat rapid autoritățile, iar pompierii împreună cu echipele companiei de distribuție a gazelor se află la fața locului pentru a elimina orice risc.

Locatarii s-au autoevacuat rapid

Potrivit informațiilor PortalSM , mirosul puternic de gaz a determinat oamenii să părăsească imediat locuințele. Alerta a fost raportată pe Bulevardul Sănătății, iar cetățenii au reacționat prompt, semnalând situația autorităților.

Intervenția echipelor specializate

La fața locului au ajuns de urgență pompierii, care au început verificările pentru a identifica sursa gazului. În paralel, echipele companiei de distribuție a gazelor acționează pentru remedierea situației și pentru a preveni orice pericol pentru locatari.

Zone suplimentar afectate

Sătmărenii au semnalat miros puternic de gaz și pe străzile Brândușa, Astronauțlor, Mușețel, Făgarașului, pe Drumul Careiului și Bulevardul Muncii, toate situate în același cartier, ceea ce indică o problemă extinsă care necesită monitorizare atentă.

Autoritățile monitorizează situația

Zona este în continuare supravegheată, iar echipele de intervenție acționează rapid pentru a preveni orice incident major. Locatarii sunt sfătuiți să evite intrarea în clădiri până la remedierea completă a situației.

