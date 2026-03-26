ANCHETĂ Minoră din Carei, plasată în centru de tranzit după suspiciuni de abuz

Locale 26.03.2026 09:53
ANCHETĂ Minoră din Carei, plasată în centru de tranzit după suspiciuni de abuz

Autoritățile au intervenit pentru protejarea unei eleve de 13 ani, în timp ce poliția a deschis o anchetă


Caz sensibil în municipiul Carei, unde o elevă în vârstă de 13 ani a fost preluată de autorități și plasată într-un centru de tranzit din Satu Mare, în urma suspiciunilor de abuz fizic. Situația a stârnit reacții în spațiul public, fiind analizată atât de instituțiile competente, cât și de opinia publică.

Reacția conducerii școlii

Directorul Școala Gimnazială Nr. 1 Carei, Nicolae Moldovan, a contactat redacția Gazetei de Nord Vest și a oferit explicații în urma apariției informațiilor în presa locală.

„Măsurile luate au fost prompte și juste, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru protecția minorei abuzate. Eleva a fost internată la un centru de tranzit din municipiul Satu Mare”, a declarat acesta.

Intervenția autorităților

Potrivit informațiilor disponibile, minora ar fi prezentat mai multe răni, ca urmare a unor acte de violență fizică. Pentru a preveni o posibilă nouă agresiune, autoritățile au decis extragerea acesteia din mediul familial.

Cazul a fost preluat de DGASPC Satu Mare, care a dispus plasarea fetei într-un centru de tranzit.

Cum a fost descoperită situația

Eleva s-a prezentat la cursuri în mod obișnuit, însă în timpul orei de Limba română un asistent social a venit la școală pentru a discuta cu aceasta și a evalua situația.

Ulterior, cu acordul conducerii unității de învățământ și consimțământul minorei, aceasta a fost dusă la Centrul Social, unde, în urma evaluării, a fost sesizată Direcția de Asistență Socială, care a informat DGASPC.

Anchetă în desfășurare

În acest caz, Poliția Municipiului Carei a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care minora ar fi fost agresată de membri ai familiei.

Reacții și controverse

Intervenția autorităților a generat și controverse, existând voci care contestă măsurile luate de instituțiile de protecție a copilului.

În același timp, reprezentanții instituțiilor implicate subliniază că prioritatea rămâne siguranța și protejarea minorului, în conformitate cu legislația în vigoare.

