APĂRARE Forțe armate lângă Satu Mare: blindatele vor fi vizibile în Ardud

Prezență militară vizibilă în apropiere de Satu Mare. În perioada 2–6 martie 2026, personal și tehnică aparținând Unitatea Militară 01049 Cluj-Napoca vor desfășura activități de instruire pe raza unității administrativ-teritoriale Ardud. Pe durata exercițiilor, echipamentele militare – inclusiv vehicule blindate – vor fi prezente și vizibile în localitate, în cadrul activităților specifice de pregătire.

Exerciții periodice, fără caracter excepțional

Autoritățile precizează că nu există motive de îngrijorare pentru cetățeni. Aceste activități fac parte din programul obișnuit de instruire al structurilor militare și sunt organizate periodic, atât în județ, cât și în alte zone ale țării.

Scopul acestor exerciții este menținerea și dezvoltarea capacității operaționale a militarilor, prin antrenamente desfășurate în teren.

Tehnică militară, la vedere

Locuitorii din Ardud vor putea observa prezența personalului militar și a tehnicii specifice în diferite puncte ale localității, pe durata celor cinci zile de instruire.

Reprezentanții instituțiilor implicate subliniază că activitățile se desfășoară în condiții de siguranță și cu respectarea cadrului legal, fără a afecta desfășurarea normală a vieții comunității.