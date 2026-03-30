Experți din Japonia și Turcia confirmă calitatea și unicitatea uneia dintre cele mai moderne construcții din municipiu



Podul Transilvania din Satu Mare atrage atenția specialiștilor din domeniul construcțiilor la nivel internațional. Recent, doi experți renumiți în construcția de poduri au vizitat municipiul pentru a analiza această lucrare de infrastructură, oferind aprecieri importante privind execuția și conceptul tehnic.

Vizită de specialitate la Satu Mare

Junichi Shaura și Cihat Koc, specialiști cu experiență în proiecte de amploare, reprezentanți ai companiei japoneze implicate în realizarea podului suspendat de la Brăila, au ajuns la Satu Mare pentru a studia Podul Transilvania. Vizita lor a avut ca scop evaluarea soluțiilor tehnice utilizate și analiza structurii construcției.

Impresionați de calitatea lucrării

În urma observațiilor realizate la fața locului, cei doi experți au apreciat nivelul ridicat de execuție al podului, subliniind calitatea lucrărilor și atenția la detalii. Aceștia au evidențiat faptul că Podul Transilvania reprezintă o construcție modernă, realizată la standarde înalte.

O lucrare cu caracter unic

Specialiștii au remarcat, totodată, unicitatea proiectului din Satu Mare, considerându-l un exemplu relevant de infrastructură bine realizată. Aprecierile venite din partea unor experți internaționali reconfirmă importanța investiției și poziționează Podul Transilvania drept un punct de referință în domeniul construcțiilor de poduri din România.

Vizita acestora contribuie la consolidarea imaginii municipiului Satu Mare ca un oraș în dezvoltare, capabil să realizeze proiecte de infrastructură de anvergură, apreciate inclusiv la nivel internațional.