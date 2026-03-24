Avertisment pentru călători: autobuzele nu opresc dacă nu semnalizați intenția de urcare

Reprezentanții Transurban Satu Mare transmit un apel către călători, recomandându-le să își manifeste clar intenția de urcare în autobuz, pentru a evita situațiile în care mijloacele de transport nu opresc în stații.

Potrivit operatorului de transport, călătorii sunt rugați ca, în momentul în care așteaptă autobuzul, să se poziționeze în apropierea alveolei și să fie vizibili pentru conducătorul auto.

Această recomandare vine în contextul în care, frecvent, pasagerii rămân în zona adăposturilor sau la distanță de locul de oprire, fiind ocupați cu alte activități, precum utilizarea telefonului, și observă autobuzul prea târziu.

Reprezentanții Transurban Satu Mare reamintesc că oprirea în stații se realizează doar dacă există solicitări clare de urcare sau coborâre, în condiții de siguranță.

Operatorul de transport le mulțumește călătorilor pentru înțelegere și cooperare, subliniind că respectarea acestor recomandări contribuie la buna desfășurare a transportului public și la evitarea incidentelor neplăcute în municipiul Satu Mare.

