Biciclistă rănită grav lângă Satu Mare. A ajuns la spital

La data de 21 martie a.c., în jurul orei 13:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiul Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Mărtinești.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 46 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada Nouă, la intersecția cu strada Principală, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedează Trecerea” și ar fi acroșat o femeie, de 73 de ani, din localitatea Mărtinești, care se deplasa cu bicicleta.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a femeii, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.